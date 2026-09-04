Обычная ЭКГ раскроет больше: ИИ за секунды выявляет два опасных и скрытых заболевания сердца

ИИ научился анализировать ЭКГ и выявлять скрытые заболевания сердца — подробности / © pexels.com

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Искусственный интеллект научился за считанные секунды выявлять на обычной электрокардиограмме признаки двух распространенных заболеваний сердца — сердечной недостаточности и заболеваний сердечных клапанов. Новая технология может помочь врачам быстрее выявлять пациентов, которым требуется дополнительное обследование.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Как ИИ выявляет сердечные заболевания по ЭКГ

Электрокардиография регистрирует электрическую активность сердца, в частности его частоту и ритм. Этот метод используется в медицине уже около века, в том числе для выявления сердечных приступов и нарушений сердечного ритма.

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В то же время возможности обычной ЭКГ по выявлению некоторых заболеваний сердца ограничены. Для диагностики сердечной недостаточности и проблем с сердечными клапанами пациентам может потребоваться эхокардиография — специализированное ультразвуковое исследование сердца. Ожидание такого обследования иногда длится месяцами.

Именно этот процесс исследователи надеются ускорить с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм может практически мгновенно проанализировать ЭКГ и выявить признаки, указывающие на повышенный риск сердечной недостаточности или клапанной болезни сердца.

Результаты исследования были представлены тысячам участников ежегодного конгресса Европейского общества кардиологов в Мюнхене.

Насколько точно работает новая технология

В ходе исследования, в котором приняли участие 67 тысяч пациентов в США, система на основе ИИ смогла выявить до 81% людей с сердечной недостаточностью и 90% пациентов с заболеваниями сердечных клапанов.

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Эта разработка может иметь большое значение ввиду широкого применения электрокардиографии. По данным исследователей, ежегодно в мире проводится около миллиарда ЭКГ.

Клинический директор Британского фонда сердца (BHF), который финансировал исследование, кардиолог Соня Бабу-Нараян подчеркнула, что ИИ уже способен оценивать результаты ЭКГ практически мгновенно.

«Технологии ЭКГ на основе искусственного интеллекта, такие как эти, которые позволяют выявлять пациентов с высоким риском на ранней стадии, не позволят выявить каждого человека с сердечными заболеваниями. Однако они могут стать эффективным способом ускоренного выявления пациентов с наибольшим риском сердечных заболеваний. Ранняя диагностика и лечение сердечных заболеваний спасают жизни и значительно улучшают качество жизни», — отметила Бабу-Нараян.

ИИ не заменяет полноценной диагностики

Исследователи отмечают, что новая технология сама по себе не предназначена для постановки окончательного диагноза. Кроме того, результат анализа ИИ не позволяет окончательно исключить сердечную недостаточность или заболевания сердечных клапанов.

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Вместе с тем система может выявить пациентов с высоким риском, которым требуется дальнейшее обследование.

Профессор кардиологии Имперского колледжа Лондона Фу Сионг Нг объяснил, что после направления пациентам нередко приходится месяцами ждать эхокардиографии. По его словам, новая технология позволяет сразу выявлять людей с наибольшим риском сердечной недостаточности и клапанных заболеваний.

Таких пациентов потенциально можно было бы в приоритетном порядке направлять на дальнейшее обследование. Это позволило бы раньше поставить диагноз и начать необходимое лечение.

ИИ может выявлять скрытые проблемы с сердцем

Еще одним возможным направлением применения этой технологии исследователи называют выявление заболеваний у людей, которым ЭКГ изначально назначали по совершенно другой причине.

По словам профессора Нга, модель искусственного интеллекта потенциально можно запускать при анализе всех ЭКГ, сделанных в больнице. Тогда система будет автоматически выделять пациентов с повышенным риском, даже если их симптомы ранее не давали оснований подозревать сердечное заболевание.

Это может позволить выявлять проблемы с сердцем раньше, чем при нынешнем подходе.

Клинический исследователь BHF и ведущий автор анализа в Имперском колледже Лондона доктор Ахмед Эль-Медани назвал эту разработку «сверхчеловеческим искусственным интеллектом».

Следующим важным шагом, по его словам, должно стать создание портативных устройств для считывания ЭКГ с использованием искусственного интеллекта, которыми смогут пользоваться медицинские работники.

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