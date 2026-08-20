Обычная хрипотка оказалась раком: история молодой женщины, которая никогда не курила

Боль в горле / © pexels.com

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33-летняя британка Джейд Фардон всегда вела активный образ жизни и никогда не курила. Однако обычный кашель и хрипота обернулись для нее неизлечимым раком легких на четвертой стадии.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Когда речь идет о раке легких, чаще всего это заболевание ассоциируют с пожилыми людьми, которые много лет курили. В то же время онкология может развиться даже у человека, никогда в жизни не бравшего в руки сигарету. Яркий пример — история 33-летней Джейд из Англии.

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Симптомы, предшествовавшие раку легких

Женщина всегда вела активный и здоровый образ жизни. Первые тревожные признаки появились в 2020 году — тогда у нее начался кашель. Джейд обратилась к врачу, предположившему, что симптом может быть связан с COVID-19. Через некоторое время кашель исчез, однако впоследствии начал периодически возвращаться.

В следующем году к кашлю добавился еще один симптом — постоянная хрипота. Сначала Джейд не считала ее чем-либо серьезным, ведь смену голоса могут вызвать респираторные инфекции, перенапряжение голосовых связок или рефлюкс. Однако в случае женщины хрипота не исчезала.

В апреле 2022 года состояние женщины ухудшилось. Она начала страдать от тошноты и усталости, а также заметила увеличение лимфатических узлов. Врачи направили ее на компьютерную томографию, обнаружившую опухоли в обоих легких. К моменту диагностирования основное новообразование уже достигало около 6 см, а болезнь была на четвертой стадии.

Позже Джейд вспоминала, что после двух лет после появления первых симптомов, когда она снова обратилась за медицинской помощью, уже допускала, что причиной может быть онкологическое заболевание. Впрочем, даже тогда женщина не предполагала, что речь идет именно о раке легких. Окончательный диагноз стал для нее шоком. Особенно неожиданным он был из-за того, что Джейд никогда не курила.

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Рак легких может возникать даже у молодых некурящих

У Джейд диагностировали ALK-положительный рак легких четвертой стадии. Такой тип заболевания характеризуется патологической перестройкой гена ALK в опухолевых клетках. Это молекулярное возбуждение может стимулировать рост новообразования.

ALK-положительный рак легких встречается относительно редко и чаще диагностируется у младших людей, никогда не куривших или куривших очень мало. История Джейд демонстрирует, что хотя табакокурение остается главным фактором риска рака легких, отсутствие этой привычки не означает, что человек полностью защищен от болезни.

Среди других факторов, которые могут повышать риск рака легких у некурящих, пассивное курение, влияние радона, загрязненный воздух, некоторые вредные условия труда и генетические особенности. В то же время в части случаев установить конкретную причину возникновения опухоли не удается.

Выявление молекулярной особенности опухоли Джейд имело важное значение для выбора терапии. Вместо традиционной химиотерапии женщина получала таргетные препараты, которые нужно принимать каждый день. Такое лечение было направлено непосредственно на молекулярное возбуждение, что способствовало росту опухоли.

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Рак легких образовал метастазы — произошло кровоизлияние в мозге

Поначалу терапия дала хороший результат. Новообразования уменьшились, и Джейд сумела вернуться к относительно обычной жизни. Но впоследствии болезнь снова напомнила о себе. В декабре 2023 года в ходе очередного обследования врачи обнаружили 17 новообразований в мозге. Оказалось, что рак легких распространился и образовал метастазы.

Джейд рассказывала, что эта новость снова вернула ее в страх, который женщина пережила после первоначального диагноза. В январе 2024 года она прошла целевую лучевую терапию из-за метастазов в мозге. Поначалу казалось, что лечение дало положительный результат.

В конце 2024 года Джейд стала все чаще жаловаться на головную боль, сопровождавшуюся тошнотой. После обследования врачи выяснили, что одно из новообразований в ее мозге повлекло за собой кровоизлияние. Незадолго до Рождества женщине провели операцию, во время которой удалили пораженный участок.

Следующий серьезный эпизод произошел в апреле 2025 года — Джейд перенесла приступ и нуждалась в срочной медицинской помощи. Обследование показало, что еще одна опухоль в мозгу начала расти. Медики скорректировали схему лечения, пытаясь сдержать дальнейшее прогрессирование болезни. С этого времени женщина также прошла дополнительный курс лучевой терапии.

Несмотря на то, что ее заболевание остается неизлечимым, Джейд продолжает работать и пытается жить как можно привычнее. Кроме того, она ежемесячно проходит контрольные обследования у онкологов.

В сентябре женщина планирует поучаствовать в благотворительном велозаезде, чтобы привлечь внимание к ALK-положительному раку легких. По словам Джейд, с момента установления диагноза ее болезнь считали неизлечимой, так что ей пришлось постепенно научиться жить с новой реальностью.

История Джейд нетипична, однако она напоминает о важной вещи: рак легких может возникнуть не только у курильщиков.

Долго не проходящая хрипота требует внимания

История Джейд, конечно, не означает, что любой кашель или хрипота свидетельствуют о раке легких. Такие симптомы чрезвычайно распространены и чаще всего возникают по значительно менее опасным причинам. Однако насторожить должна ситуация, когда симптом не проходит долго или заметно меняется.

По информации Lung Cancer Research Foundation, обратиться к врачу следует, если респираторные симптомы длятся более двух-трех недель или отличаются от того, что человек испытывал раньше. Речь идет, в частности, о кашле, который не проходит или изменил свой характер, новой одышке или постоянной хрипоте.

Другие возможные признаки рака легких включают боль в груди, кровь в мокроте, повторные инфекции грудной клетки, беспричинное похудение, снижение аппетита и длительная усталость. В то же время, на начальных этапах болезнь может развиваться без каких-либо заметных симптомов.

Напомним, ежегодно в Украине диагностируется около 13 тыс. новых случаев рака легких, который является одной из основных причин смертности мужчин. Главная проблема недуга заключается в том, что на ранних стадиях он почти не имеет симптомов, а на 1-2 стадии выявляют лишь у 30% пациентов, тогда как остальные обращаются уже на запущенных этапах. Для раннего выявления онкологии специалисты советуют проходить низкодозовую компьютерную томографию легких — безопасное обследование с минимальным облучением, позволяющее рассмотреть малейшие патологии.

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