Что добавить в овсянку, чтобы снизить уровень холестерина / © pexels.com

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Добавление семян чиа и шелухи подорожника в овсянку может помочь снизить уровень «плохого» холестерина в крови. В то же время специалисты предупреждают, что увеличивать количество клетчатки в рационе нужно постепенно.

Об этом пишет Verywell Health со ссылкой на кардиологов и диетологов.

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Овсянка содержит растворимую клетчатку, в частности бета-глюкан, который способствует снижению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как «плохой» холестерин.

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Кардиолог Амин Йехья пояснил, что бета-глюкан образует гелеобразное вещество, которое связывает желчные кислоты в кишечнике и помогает выводить их из организма. После этого печень использует холестерин из крови для выработки новых желчных кислот. По словам врача, регулярное употребление растворимой клетчатки может снизить уровень ЛПНП примерно на 5–10%.

Что добавить в овсянку для снижения холестерина

Диетолог Кливлендской клиники Джулия Зумпано рекомендует добавлять в овсянку шелуху подорожника (псилиум) и семена чиа. Оба продукта содержат растворимую клетчатку, которая связывается с желчными кислотами и способствует снижению уровня холестерина.

Специалист советует начинать с одной столовой ложки каждого ингредиента. Такое количество семян чиа содержит примерно 5 граммов клетчатки, а псиллиума — до 7 граммов в зависимости от производителя.

Для сравнения: один стакан овсянки, приготовленной на воде, содержит 3,98 грамма клетчатки.

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Через неделю количество семян чиа и псиллиума можно постепенно увеличить до двух столовых ложек каждого, рекомендует кардиолог Амин Йехья.

В то же время врач рекомендует распределять потребление псиллиума на несколько приемов пищи, а не употреблять всю порцию за один раз.

Чем полезны семена чиа и псиллиума

Семена чиа содержат альфа-линоленовую кислоту — растительную форму омега-3 жирных кислот. По словам Джулии Зумпано, она способствует уменьшению воспаления, снижению уровня триглицеридов и помогает контролировать артериальное давление.

Полезные свойства псиллиума также изучали ученые. В частности, исследование 2018 года, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что употребление 10 граммов шелухи подорожника в течение как минимум трёх недель снижало уровень ЛПНП на 7%.

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Почему важно постепенно увеличивать количество клетчатки

Диетологи предупреждают, что резкое увеличение потребления клетчатки может вызвать проблемы с пищеварением.

Особое внимание следует уделять употреблению воды. Диетолог Лина Бегдаче рекомендует выпивать не менее 230 мл воды с каждой порцией псиллиума.

Кардиолог Амин Йехья также подчеркнул, что клетчатка может дополнять медикаментозное лечение повышенного холестерина, но не заменяет назначенные препараты. Перед внесением изменений в рацион, особенно при высоком уровне холестерина, он советует проконсультироваться с врачом.

Напомним, что повышенный уровень холестерина и артериальное давление увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Диетологи рассказали о трех осенних продуктах, которые содержат полезные для сердца вещества и хорошо сочетаются в одном блюде.

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