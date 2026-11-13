Обычная перхоть или псориаз: врачи назвали три главных отличия опасной болезни

Зуд кожи головы и боль в суставах могут быть признаками псориаза. / © Credits

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Зуд, белые чешуйки в волосах и раздражение кожи головы многие привыкли считать обычной перхотью. Однако иногда причина гораздо сложнее — это может быть псориаз , хроническое воспалительное заболевание, связанное с нарушениями в работе иммунной системы. Оно не заразно, может обостряться и снова переходить в периоды затишья.

Об этом пишет Egészségkalauz.

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Как распознать псориаз: характерные симптомы

Один из наиболее типичных признаков псориаза — четко очерченные утолщенные участки кожи, покрытые сухими чешуйками. На светлой коже они часто имеют красный цвет и серебристо-белое шелушение, а на более темной могут быть фиолетовыми, коричневатыми или сероватыми.

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Такие пятна могут появляться на локтях, коленях, коже головы и туловище. Иногда они возникают на ладонях, подошвах, складках кожи и даже в участке половых органов.

Пораженные места могут сильно чесаться, печь, болеть и трескаться. Если человек постоянно расчесывает кожу, на нем могут появляться ранки и кровотечения. Выраженность симптомов у разных людей отличается: у одних это несколько небольших пятен, у других – большие участки пораженной кожи.

Псориаз или обычная лупа: как отличить

Особенно легко спутать псориаз с перхотью, когда заболевание поражает кожу головы. В обоих случаях появляются шелушение и зуд, однако при псориазе чешуйки обычно толще, а пораженные участки имеют более четкие границы. Они могут выходить за линию роста волос – например, распространяться на лоб, участок за ушами или затылок.

Обычная перхоть нередко связана с себорейным дерматитом. В таком случае чешуйки могут быть более жирными, иметь желтовато-белый оттенок и сопровождаться покраснением. В то же время, эти два состояния могут возникать одновременно, поэтому только по внешним признакам не всегда удается определить причину проблемы.

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Постоянное воспаление и интенсивное расчесывание кожи головы иногда приводят к временному выпадению волос. Это не значит, что человек обязательно потеряет его навсегда: после уменьшения воспаления волосы обычно отрастают. Важно не пытаться насильно сдирать толстые чешуйки, ведь так можно травмировать кожу и ухудшить состояние.

Почему возникает псориаз и провоцирует обострение

Псориаз связан с нарушениями в работе иммунной системы. Из-за воспалительных процессов клетки кожи начинают образовываться значительно быстрее обычного. Они не успевают полноценно отшелушиваться, накапливаются на поверхности и формируют характерные утолщенные пятна.

На развитие заболевания влияют наследственная предрасположенность и внешние факторы. Если псориаз есть у одного из близких родственников, риск его появления может быть выше, однако болезнь возникает и у людей без семейной истории этого заболевания.

Симптомы могут усиливаться под влиянием разных обстоятельств. Среди возможных провокаторов – сильный или длительный стресс, инфекции, травмы кожи, некоторые лекарственные препараты, курение и чрезмерное употребление алкоголя.

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Иногда новые пятна появляются именно там, где кожа была повреждена – например после царапины, пореза или ожога. Это явление называют феноменом Кебнера.

В холодное время года состояние некоторых людей ухудшается из-за сухого воздуха, отопления и обезвоживания кожи. В то же время чрезмерное пребывание на солнце и солнечные ожоги могут провоцировать обострение.

Псориаз может поражать ногти и суставы.

Заболевание не ограничивается кожей. Его признаки могут появляться на ногтях рук и ног: на поверхности возникают мелкие углубления, пластины утолщаются, изменяют цвет, становятся ломкими или начинают отделяться от ногтевого ложа.

Такие изменения иногда напоминают грибковую инфекцию. Более того, псориаз и грибок могут возникать одновременно, поэтому для установления диагноза требуется осмотр врача, а иногда и дополнительные исследования.

Еще одно возможное осложнение – псориатический артрит, то есть воспалительное поражение суставов. Он может проявляться болью, отеками и скованностью, особенно утром. Иногда набухает целый палец руки или ноги, а также возникает боль в пятках, спине или пояснице.

Важно, что выраженность суставных симптомов не всегда соответствует тяжести кожных проявлений. Даже при небольшом количестве пятен может развиться серьезное воспаление суставов, поэтому такие жалобы не следует игнорировать.

Как лечат псориаз

Полностью вылечить псориаз современная медицина пока не может, однако терапия помогает контролировать воспаление, уменьшать сыпь и удлинять периоды без обострений.

При более легких формах заболевания врачи могут назначать местные средства — противовоспалительные кортикостероидные препараты, кремы с производными витамина D и другие средства для обработки пораженных участков. Регулярное увлажнение кожи помогает снизить сухость, стянутость и зуд, но само по себе не устраняет воспалительный процесс.

При среднетяжелом или тяжелом течении могут применяться фототерапия, системные препараты и биологическое лечение. Последнее влияет на конкретные звенья иммунного ответа, участвующих в развитии воспаления.

Схему лечения подбирают индивидуально с учетом тяжести заболевания, площади поражения, его расположения и наличия проблем с суставами. Поэтому самостоятельно использовать сильнодействующие мази или гормональные препараты без консультации дерматолога не следует.

Что можно сделать дома и когда обращаться к врачу

Людям с псориазом рекомендуют регулярно увлажнять кожу, выбирать мягкие моющие средства и избегать слишком горячей воды. На коже головы не стоит насильно удалять чешуйки или расчесывать воспаленные участки.

Если зуд и шелушение не проходят, пятна увеличиваются, появляются изменения ногтей или обычные средства против перхоти не помогают, нужна консультация дерматолога. Врач осмотрит кожу, волосы и ногти, а при необходимости назначит дополнительные обследования.

Особенно важно не откладывать визит, если к кожным проявлениям присоединились боль, отек суставов или утренняя скованность. А быстрое распространение покраснения, появление многочисленных гнойных пузырьков, повышение температуры или выраженная слабость нуждаются в срочной медицинской оценке.

Зуд и шелушение кожи - когда причина не только в перхоти

Зуд кожи головы может возникать не только из-за перхоти. Среди возможных причин – сухость, раздражение косметическими средствами, себорейный дерматит и псориаз. Важно учитывать и сопутствующие признаки: например, толстые чешуйки, покраснение и четко очерченные пятна могут свидетельствовать о воспалительном заболевании кожи. В то же время зуд головы с разными сопутствующими симптомами требует внимательной оценки, ведь за схожими жалобами могут скрываться разные состояния.

Не менее важно различать сухую и жирную перхоть. Первая обычно проявляется мелкими светлыми чешуйками, легко осыпающимися с волос, вторая — большими желтоватыми дольками, прилипающими к коже головы. Причины также отличаются: в некоторых случаях шелушение связано с сухостью и раздражением, в других – с себорейным дерматитом и чрезмерной активностью дрожжей Malassezia. Поэтому разные типы перхоти требуют разного ухода , а неудачно подобранные средства могут лишь усилить раздражение.

Если зуд не ограничивается головой, долго не проходит или возникает без заметных изменений на коже, причину иногда приходится искать глубже. Длительное зуд может сопровождать нарушение работы печени, почек или щитовидной железы, дефицит железа, а в отдельных случаях - заболевание крови. Сам по себе этот симптом не означает серьезной болезни, однако зуд без высыпаний и его возможные причины — повод не откладывать медицинскую консультацию, если он длится неделями или сопровождается другими необычными проявлениями.

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