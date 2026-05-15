Обычный грипп резко парализовал мужчину: он может навсегда остаться в инвалидной коляске

Парализованный из-за гриппа Тинус Грейлинг с женой Меган

Банальная простуда или грипп могут иметь катастрофические последствия для организма. 35-летний программист Тинус Грейлинг почувствовал первые симптомы болезни после свадьбы друзей, а уже через две недели его частично парализовало. Врачи диагностировали редкое осложнение вируса, которое навсегда изменило жизнь молодых супругов.

Об этом пишет Mirror.

Мужчина, который почти две недели лечился от гриппа, внезапно почувствовал резкое ухудшение самочувствия и попал в больницу в критическом состоянии. Всего за 15 минут Тинус из человека с обычными симптомами гриппа превратился в пациента с полным параличом нижней части тела. Он потерял способность двигаться ниже груди, а также контроль над мочевым пузырем и кишечником из-за редкого состояния, которое, по словам медиков, могло быть спровоцировано именно вирусом гриппа.

«Это был шок. Я не понимал, что происходит с моим телом. До этого я жил на полную. Мы с Меган планировали начать новый этап жизни в Ирландии, чтобы быть ближе к семье. Я был активным и независимым», — поделился Тинус.

Какие осложнения от гриппа возникли у мужчины?

35-летний Тинус и его 32-летняя жена Меган заболели после свадьбы друзей в июле 2025 года. Врач подтвердил у них грипп, и уже через несколько дней мужчина вернулся к работе. Однако на второй неделе его состояние резко ухудшилось.

"Это была самая сильная температура в моей жизни. Болели мышцы — сидеть или стоять было одинаково больно», — вспоминает Тинус.

Он начал предполагать, что причина может быть серьезнее гриппа — среди вариантов рассматривал лихорадку после укуса клеща или COVID-19. 9 августа мужчина обратился к другому врачу, который назначил антибиотики широкого спектра действия.

Но уже через несколько часов Тинус почувствовал сильную боль в правой стороне таза и понял, что «нужно срочно ехать в больницу». Поскольку Меган тоже чувствовала себя плохо, в медучреждение мужчину отвезли друзья. Это произошло в городе Центурион в Южной Африке.

В больнице его состояние продолжило стремительно ухудшаться. Из-за сильной боли пациенту предоставили инвалидную коляску.

По словам Тинуса, он буквально чувствовал, как ноги перестают реагировать. Паралич развился очень быстро — всего за 15 минут он полностью потерял подвижность нижней части тела.

Уже на следующее утро мужчина был парализован от груди донизу. Врачи провели многочисленные анализы и обследования — его проверяли на бактерии, вирусы, паразитов и даже аутоиммунные заболевания.

«Я молилась до боли в коленях. Я думала, что потеряю мужа», — рассказала Меган.

Сам Тинус говорит: «В больнице я жил одним днем. Я понимал, что стресс только усугубит ситуацию».

У мужчины диагностировали поперечный миелит

Впоследствии медики установили диагноз — поперечный миелит. Это воспаление спинного мозга и нервов, которое и вызвало паралич. По заключению врачей, именно грипп, скорее всего, стал триггером этого состояния.

«У меня был вирус гриппа типа А, и организм запустил аутоиммунную реакцию, будто должен был бороться сам с собой. Из-за этого позвоночник отек и начал сжимать позвонки», — пояснил Тинус.

Врачи предупредили его, что заболевание неизлечимо, а сможет ли он когда-то снова ходить — пока неизвестно.

«Думаю, они просто не хотели давать мне ложную надежду», — говорит мужчина.

Что с мужчиной сейчас?

В больнице он провел три месяца: проходил лечение высокими дозами стероидов, иммунотерапией и переливанием плазмы. После этого еще шесть недель длился курс реабилитации — физиотерапия и трудовая терапия. Тинусу пришлось заново учиться одеваться, чистить зубы и пользоваться инвалидной коляской в повседневной жизни. Несмотря на все, мужчина решил не замыкаться в отчаянии.

«Я выбираю оставаться позитивным, особенно ради людей рядом. Потому что вижу, как трудно и им тоже», — говорит он.

Для Меган же до сих пор сложно принять то, как стремительно изменилась жизнь ее мужа.

«Как грипп мог к такому привести? Я тоже болела, но сейчас я здорова», — говорит она.

Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как Тинус вернулся домой, но каждый день для него все еще остается испытанием. Меган и друзья помогают мужчине в быту и поддерживают морально.

«В доме было так тихо и холодно. Я не хочу переживать это снова», — добавляет женщина.

Сам Тинус говорит, что больше всего благодарен за то, что остался жив и может работать из дома.

«Я все еще могу пользоваться руками. Да, я не хожу, но я жив», — говорит он.

Мужчина верит в возможности современных технологий и надеется, что они помогут ему восстановиться. После собственного исследования темы он уже прошел процедуру забора клеток спинного мозга и стволовых клеток.

"Традиционная медицина стабилизировала мое состояние, но надежда — за терапией стволовыми клетками. Мои ожидания реалистичны, а не основаны на фантазиях», — объясняет мужчина.

Однако терапия стволовыми клетками, катетеры, постоянное лечение и реабилитация стоят значительно дороже, чем покрывает страхование. Именно поэтому коллега Тинуса организовал для него сбор средств, который активно поддерживают неравнодушные люди.

Несмотря на сложное состояние, мужчина продолжает верить, что однажды снова сможет ходить.

«Наша мечта о детях — это то, что заставляет меня просыпаться каждый день и бороться с этой болезнью», — подытожил он.

К слову, британский менеджер Алекс Льюис воспринял симптомы смертельной инфекции стрептококка А за обычный грипп, из-за чего за 10 дней оказался на грани жизни и смерти с сепсисом и токсическим шоком. Врачи давали ему лишь 1% на выживание, и чтобы спасти мужчину, ему ампутировали все четыре конечности и провели пластику лица. Несмотря на тяжелую инвалидность, Алекс выжил, стал мотивационным оратором, основал благотворительный фонд и активно занимается экстремальным спортом на протезах.

