Обычный порез может стать смертельно опасным: какие симптомы нельзя игнорировать

Рано / © Credits

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Небольшой порез или царапина обычно заживают без серьезных последствий. Однако если в рану попадают бактерии и начинают активно размножаться, может развиться инфекция, которая без лечения способна привести к опасным осложнениям, в частности сепсису.

Об этом пишет Egeszseg Kalauz.

Любая рана контактирует с бактериями, они ведь естественно присутствуют на коже человека. В большинстве случаев иммунная система успешно сдерживает их размножение, и ткани постепенно восстанавливаются.

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Проблемы возникают, когда патогенные микроорганизмы начинают преобладать защитные силы организма. В таком случае процесс заживления замедляется или совсем останавливается, а воспаление усиливается.

Какие симптомы могут свидетельствовать об инфекции

Специалисты советуют не игнорировать следующие признаки:

боль, которая усиливается;

покраснение вокруг увеличивающейся раны;

нарастание отека;

горячая на ощупь кожа;

желтые или зеленые гнойные выделения;

неприятный запах;

расхождение краев раны;

отсутствие или значительное замедление заживления;

повышение температуры тела;

озноб, слабость или общее недомогание.

Если одновременно появляются несколько таких симптомов или быстро усиливаются, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Не каждое краснота означает развитие инфекции. В первые 24–48 часов после получения травмы вокруг раны могут наблюдаться легкие покраснения, умеренная боль и ощущение тепла. Это естественная воспалительная реакция организма, являющаяся частью нормального процесса заживления.

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Вероятность развития инфекции растет, если рана:

глубокая;

загрязнена землей или пылью;

возникла после укуса животного;

полученная в результате ножевого или огнестрельного ранения;

содержит посторонние предметы — стекло, металл или занозы.

Также в группу повышенного риска относятся люди с сахарным диабетом, заболеваниями сосудов, ослабленным иммунитетом, а также курильщики.

Врачи отмечают, что желтоватый налет на раневой поверхности не всегда является признаком инфекции. При нормальном заживлении может образовываться фибриновый налет — естественный элемент регенерации тканей. В отличие от гноя он обычно не имеет резкого запаха и не сопровождается нарастанием боли или покраснения.

Когда нужно обратиться к врачу в тот же день

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Не стоит откладывать медицинскую помощь, если:

температура тела резко повысилась;

покраснение быстро распространяется;

появились обильные гнойные выделения;

боль стала значительно сильнее;

от раны простираются красные полосы;

пострадавший человек имеет диабет, онкологическое заболевание или существенно ослабленный иммунитет.

В таких случаях инфекция может быстро прогрессировать и представлять угрозу жизни.

Без своевременного излечения инфекция способна распространиться на окружающие ткани или весь организм.

Среди наиболее опасных осложнений медики называют:

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абсцесс; сепсис (заражение крови); столбняк; бешенство после укуса инфицированного животного; газовую гангрену.

Эти состояния нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Как правильно ухаживать за раной

Чтобы снизить риск инфицирования, эксперты рекомендуют поскорее промыть рану чистой водой с мылом, при необходимости обработать современным антисептическим средством и наложить стерильную повязку.

Перед каждым изменением повязки необходимо тщательно мыть руки.

В то же время специалисты отмечают, что перекись водорода больше не считается универсальным средством для обработки всех ран, поскольку она может повреждать уже начали восстанавливаться ткани.

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Врачи предостерегают от самолечения инфицированной раны народными средствами или бесконтрольного использования антибиотиков.

Если рана не заживает в течение 7–10 дней, а состояние ухудшается, необходимо обратиться в медицинское учреждение. Именно своевременная диагностика и лечение помогают предотвратить опасные последствия и значительно уменьшают риск развития тяжелых осложнений.

Напомним, обычное мытье рук с мылом или использование антисептика помогает не только предотвращать инфекции, но и бороться с антимикробной резистентностью. Специалисты ЦОС рекомендуют мыть руки 40-60 секунд, особенно после туалета, перед едой, улицы или контакта с животными. Антисептик (не менее 60% спирта) применяют, когда нет воды, но он не заменяет полноценную мойку. Регулярная гигиена рук уменьшает потребность в антибиотиках.

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