Обычный сыр привел к трагедии: ребенок впал в кому и умер через девять лет

Четырехлетний мальчик впал в кому после употребления сыра

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Мальчик, девять лет находившийся в коме умер из-за тяжелых последствий заражения кишечной палочкой. Инфекцию у ребенка обнаружили после того, как он съел творог из непастеризованного молока.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Мальчик съел творог из непастеризованного молока в 2017 году. Вскоре его состояние резко ухудшилось. У ребенка развился гемолитико-уремический синдром (ГУС) — редкое, но опасное для жизни осложнение инфекции, вызванной определенными штаммами кишечной палочки Escherichia coli.

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Из-за тяжелого состояния мальчик впал в кому, из которого больше не вышел. Он умер в 2026 году — через девять лет после заражения.

Чем опасен гемолитико-уремический синдром

Гемолитико-уремический синдром чаще всего поражает маленьких детей. Он может вызвать поражение почек, кроветворной системы и других органов. В тяжелых случаях пациентам необходимо лечение в отделении интенсивной терапии.

Среди наиболее распространенных симптомов инфекции Escherichia coli — сильные спазмы в животе, диарея, в частности с кровью, рвота, а иногда и повышенная температура. Большинство инфицированных выздоравливают в течение нескольких дней, однако в редких случаях возникают серьезные осложнения. Особенно уязвимы маленькие дети и пожилые люди.

Какой риск несут продукты из сырого молока

Молочные продукты из непастеризованного молока могут представлять больший риск заражения, поскольку без термической обработки способны сохраняться опасные микроорганизмы.

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Именно поэтому такие продукты обычно не рекомендуют маленьким детям, беременным, старикам и лицам с ослабленной иммунной системой.

Напомним, ранее мы сообщали, что постоянный кожный зуд не всегда связан с дерматологическими проблемами. Если сыпи или других очевидных изменений на коже нет, причину иногда следует искать в работе внутренних органов.

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