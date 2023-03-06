Очень тревожный признак: врачи рассказали, какой симптом является предвестником близкого инсульта

Зачастую за неделю до инсульта возникает его первый симптом. Но пациенты не обращают на него внимания, а это делать следует. Читайте в материале ТСН.ua о важном симптоме инсульта.

О предвестнике инсульта пишет издание Express.

Какой симптом инсульта появляется заранее

При инсульте пациенту требуется неотложная помощь. Ведь только при немедленной реакции можно снизить вредное воздействие на организм. Согласно результатам последнего исследования, за семь дней до инсульта могут появиться первые его симптомы.

В журнале Американской академии неврологии были опубликованы результаты исследования, в котором приняло участие 2416 человек. Из них 549 пережили мини-инсульты до того, как состояние их здоровья приблизилось к критическому.

Мини-инсульт – это транзиторная ишемическая атака (TIA), при которой временно нарушается кровоснабжение части мозга. TIA имеет симптомы, похожие на инсульт, однако такое состояние длится всего несколько минут и не может повлечь нарушение мозга. Исследование показало, что достаточно тревожным признаком транзиторной ишемической атаки является сторожевая цефалгия, которую еще называют сторожевой головной болью.

Именно он, по словам врачей, может быть первым признаком грядущего инсульта. Сторожевая головная боль — интенсивная, внезапная, постоянная головная боль, которая отличается от любой другой предыдущей головной боли. Так описывает этот симптом инсульта медицинский директор GlowBar Джозеф Амбани.

Главные признаки сторожевой головной боли

Эта головная боль может отличаться по следующим признакам:

он очень силен и обычно возникает внезапно;

люди, которые переживали эту головную боль, описывают ее как худшую в своей жизни;

он отличается от других видов головных болей интенсивностью, локализацией, некоторыми другими симптомами;

часто его сопровождают другие симптомы, в частности тошнота, головокружение, рвота, ригидность шеи.

Любой из этих симптомов, по словам Амбани, требует медицинской помощи. Сначала врач должен провести обследование, чтобы определить причину сторожевых головных болей, а затем назначить лечение.

Что делать, чтобы минимизировать риск инсульта

Благодаря здоровому питанию, ведению здорового образа жизни и физическим упражнениям можно минимизировать риск инсульта.

По рекомендациям Службы здравоохранения нужно ввести в свой рацион диету с низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки, то есть добавить овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.

Следует также контролировать потребление соли. В день нельзя употреблять более 6 г этой популярной приправы. Из-за избыточного количества соли повышается кровяное давление, что является фактором риска инсульта.

Рекомендуется отказаться от курения, употребления алкоголя. Лучше наладить регулярное занятие физическими упражнениями.

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