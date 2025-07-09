Один из самых популярных напитков может навсегда "украсть" зрение: шокирующие результаты исследования

Кофеманов предупредили о страшных последствиях употребления растворимого продукта / © Unsplash

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Если вы являетесь поклонником растворимого кофе, возможно, пора просмотреть свои предпочтения. Недавно опубликованное исследование показало, что употребление растворимого кофе может драматически повысить риск возрастной макулярной дегенерации (ГТД) – одной из основных причин слепоты в мире.

Об этом пишет New York Post.

В частности, у людей с определенной генетической предрасположенностью риск развития сухой ГТД, наиболее распространенной и неизлечимой формы заболевания, возрастает на 700% .

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Исследование, открывающее глаза

Исследователи проанализировали данные более 500 000 участников британского Биобанка и обнаружили, что у пьющих растворимый кофе и имеющих определенную генетическую предрасположенность, вероятность развития сухой ГТД растет в семь раз.

«Это генетическое перекрытие свидетельствует о том, что могут существовать общие биологические пути или метаболические механизмы, связывающие употребление растворимого кофе с риском развития сухого ГТД», — заявил доктор Сивэй Лю, исследователь из Департамента офтальмологии госпиталя Шиян Тайхэ при китайском медицинском университете.

Он добавил, что это «дает новое понимание патогенеза ГТД и предлагает потенциальное направление для персонализированных стратегий профилактики, таких как вмешательство в образ жизни на основе генетических данных».

Что такое сухая макулярная дегенерация

Сухая ГТД поражает макулу – небольшую область на задней части сетчатки, ответственную за центральное зрение. С прогрессированием повреждения люди могут испытывать размытые пятна, трудности с чтением и, наконец, полную и необратимую потерю зрения.

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Хотя такие факторы риска, как возраст и генетика, находятся вне нашего контроля, выбор образа жизни — диета, физические упражнения и курение — играет важную роль. Теперь ученые добавляют в этот список и предпочтения кофе.

Доктор Лю отметил, что ГТД является ведущей причиной потери зрения среди пожилых людей в промышленно развитых странах. Поэтому распознавание и управление факторами образа жизни важны для замедления прогрессирования заболевания, сохранения зрения и улучшения качества жизни.

Кофе и будущие исследования

Результаты исследования свидетельствуют о том, что, когда дело касается зрения, «не весь кофе одинаково полезен».

«Кофе является одним из наиболее широко потребляемых напитков во всем мире и богат полифенолы и антиоксиданты, которые могут оказывать нейропротекторное действие», — пояснил Доктор Лю.

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Однако он также добавил, что полученные результаты исследования свидетельствуют о генетическом влиянии на пищевые предпочтения. Изучение генетической предрасположенности к потреблению кофе и его связи с риском ГТД может помочь выявить потенциальные причинно-следственные связи между диетой и глазными заболеваниями.

Команда доктора Лю планирует подтвердить эти выводы на других группах населения, глубже изучить метаболические пути и выяснить, влияет ли растворимый кофе непосредственно на механизмы, лежащие в основе ГТД. Они также стремятся провести долгосрочный анализ для выяснения причинно-следственной связи между потреблением кофе и прогрессированием ГТД.

Напомним, потребление кофе в умеренных количествах может оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и даже снижать риск некоторых хронических заболеваний. Согласно исследованию, регулярное употребление кофе и кофеина в умеренных дозах может помочь предотвратить такие заболевания, как диабет II типа, ишемическая болезнь сердца и инсульт.