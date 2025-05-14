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Один из самых популярных продуктов поможет прожить до 100 лет
Воздушный попкорн содержит много клетчатки, сложных углеводов и больше полифенолов, чем многие овощи.
Попкорн может быть не только вкусной закуской для просмотра фильмов, но и секретом долгой жизни.
Об этом рассказал всемирно известный исследователь «Голубых зон» (регионов с наибольшим количеством долгожителей) Дэн Бюттнер в Instagram.
В своем недавнем видео он назвал воздушно-приготовленный попкорн — лучшей закуской для тех, кто хочет дожить до 100 лет.
«Он очень богат клетчаткой, сложными углеводами и имеет больше полифенолов, чем много овощей», — отметил Бюттнер.
Польза для сердца и сосудов
По информации клиники Мейо, употребление цельнозерновых продуктов — таких как попкорн, овсянка или коричневый рис — помогает снизить АД и уровень «плохого» холестерина, а также уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и даже рака толстой кишки.
Защита от деменции
Кроме того, исследования свидетельствуют, что регулярное потребление цельного зерна, в частности попкорна, может снизить риск развития деменции.
Попкорн как помощник в контроле веса
Попкорн также поддерживает здоровый вес, поскольку обладает низкой калорийностью и обеспечивает длительное чувство сытости. Благодаря высокому содержанию полифенолов он помогает бороться с воспалением и окислительным стрессом, что является ключевыми факторами старения и хронических болезней.
Готовьте правильно: без масла и лишнего жира
Важно помнить: польза для здоровья имеет только попкорн, приготовленный без масла — так называемый «воздушный» способ.
И хотя некоторые считают, что для этого нужна аэрофритюрница, эксперты предостерегают: она может привести к подгоранию зерен и создать пожарную опасность.
Как приготовить воздушный попкорн?
Самый простой способ приготовить полезный попкорн — насыпать зерна в коричневый бумажный пакет и поставить в микроволновку на несколько минут.
Альтернатива — приготовление в кастрюле с минимальным количеством масла под крышкой.
Напомним, ранее мы писали о четырех ключевых факторах долголетия, которые помогут прожить до 100 лет.