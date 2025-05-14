Один из самых популярных продуктов поможет прожить до 100 лет

Попкорн / © Pixabay

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Попкорн может быть не только вкусной закуской для просмотра фильмов, но и секретом долгой жизни.

Об этом рассказал всемирно известный исследователь «Голубых зон» (регионов с наибольшим количеством долгожителей) Дэн Бюттнер в Instagram.

В своем недавнем видео он назвал воздушно-приготовленный попкорн — лучшей закуской для тех, кто хочет дожить до 100 лет.

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«Он очень богат клетчаткой, сложными углеводами и имеет больше полифенолов, чем много овощей», — отметил Бюттнер.

Польза для сердца и сосудов

По информации клиники Мейо, употребление цельнозерновых продуктов — таких как попкорн, овсянка или коричневый рис — помогает снизить АД и уровень «плохого» холестерина, а также уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и даже рака толстой кишки.

Защита от деменции

Кроме того, исследования свидетельствуют, что регулярное потребление цельного зерна, в частности попкорна, может снизить риск развития деменции.

Попкорн как помощник в контроле веса

Попкорн также поддерживает здоровый вес, поскольку обладает низкой калорийностью и обеспечивает длительное чувство сытости. Благодаря высокому содержанию полифенолов он помогает бороться с воспалением и окислительным стрессом, что является ключевыми факторами старения и хронических болезней.

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Готовьте правильно: без масла и лишнего жира

Важно помнить: польза для здоровья имеет только попкорн, приготовленный без масла — так называемый «воздушный» способ.

И хотя некоторые считают, что для этого нужна аэрофритюрница, эксперты предостерегают: она может привести к подгоранию зерен и создать пожарную опасность.

Как приготовить воздушный попкорн?

Самый простой способ приготовить полезный попкорн — насыпать зерна в коричневый бумажный пакет и поставить в микроволновку на несколько минут.

Альтернатива — приготовление в кастрюле с минимальным количеством масла под крышкой.

Напомним, ранее мы писали о четырех ключевых факторах долголетия, которые помогут прожить до 100 лет.