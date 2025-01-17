Один из самых распространенных видов рака, который растет среди молодежи: глобальное исследование

Исследование американских онкологов выявило тревожную тенденцию – в последние годы растет количество случаев рака толстой кишки среди молодых людей. Эта ситуация привлекла внимание ученых во всем мире, поскольку заболевание, ранее преимущественно поражавшее пожилых людей, теперь становится проблемой и для молодого поколения.

Результаты исследования

Исследование, охватившее данные из 43 стран, стало первым глобальным анализом заболеваемости колоректальным раком среди лиц в возрасте от 20 до 49 лет. Эпидемиолог Михаэль Хоффмайстер из Немецкого центра исследования рака отметил, что предыдущие исследования ограничивались только отдельными странами или регионами. Новый отчет делает акцент на глобальном характере проблемы.

Лидеры по уровню заболеваемости

На первом месте по уровню заболеваемости среди молодежи оказалась Южная Корея. Ежегодно в этой стране диагноз рак толстой кишки получают в среднем 12,9 человек на 100 тысяч молодых жителей. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет 7,7, а в индийском городе Ченнае – 3,5 случая на 100 000 молодых людей.

Риск развития рака толстой кишки среди пожилых остается высоким. Например, в Словакии уровень заболеваемости среди взрослых 50 лет и старше составляет 192,5 случая на 100 000 жителей, что является самым высоким показателем среди исследуемых стран. Меньше случаев зафиксировано в Ченнае – 27,5 на 100 000 жителей.

Согласно результатам исследования, за последние десять лет количество случаев колоректального рака среди лиц младше 50 лет возросло в 19 странах. Интересно, что в девяти из этих стран уровень заболеваемости среди пожилых оставался стабильным или даже снижался. Среди таких стран – Австралия, Дания, Германия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Словения и США. Это в основном индустриальные страны с высоким уровнем доходов населения.

Причины роста заболеваемости

Ученые еще не имеют точного объяснения, почему молодые люди все чаще страдают раком толстой кишки. Однако есть несколько предположений.

Среди вероятных причин рака эксперты называют чрезмерное потребление готовой пищи и фаст-фуда. Пищевые привычки, основанные на высококалорийных, но низкокачественных продуктах, могут увеличивать риск развития онкологических заболеваний.

Частое использование антибиотиков в детстве, длительное влияние медикаментов может влиять на микрофлору кишечника, создавая предпосылки для развития рака.

Необычные симптомы рака толстой кишки

Рак толстой кишки может проявляться не только общеизвестными симптомами, но и некоторыми менее распространенными признаками, важно учитывать для ранней диагностики. К таким необычным ранним симптомам относятся: