Миллионы людей в мире страдают от бессонницы, но, как выяснилось, улучшить качество отдыха можно благодаря правильному завтраку. Эксперт по сну доктор Дебора Ли из Doctor Fox рассказала, какую именно еду стоит употреблять утром, чтобы засыпать легче и просыпаться бодрыми.

Об этом сообщило издание Express.

По словам специалиста, идеальное начало дня — это завтрак, сочетающий белки и углеводы. Лучшим вариантом она называет яйца, ведь они обеспечивают организм качественным белком, который поддерживает энергию и стабилизирует уровень сахара в крови. Омлет с сыром или мясом, по ее словам, поможет почувствовать себя активнее и подготовит тело к продуктивному дню.

В то же время эксперт советует избегать сладких хлопьев — они резко повышают уровень глюкозы, что может сделать человека сонливым уже через несколько часов после пробуждения.

Доктор Ли также дала четыре совета, которые помогут просыпаться легче:

Не пить кофе сразу после пробуждения. Стоит подождать не менее 45 минут — тогда эффект кофеина будет сильнее.

Придерживаться стабильного режима сна. Ложиться и вставать в одно и то же время даже в выходные.

Делать легкую зарядку. 30-минутная прогулка или утренняя тренировка помогают быстрее активизироваться.

Дать телу свет. Открытые шторы или специальные «счастливые лампы» сигнализируют мозгу, что наступило утро.

В то же время компания Comfybedss, которая исследует привычки сна, отмечает: ежемесячно более тысячи человек ищут в Google советы, как просыпаться менее уставшими, особенно осенью и зимой.

