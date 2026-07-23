Один простой способ сделает хлеб полезнее: о нем знают не все

Хлеб / © pexels.com

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Замораживание хлеба давно считается удобным способом продлить срок его хранения. Однако, по словам врача Джины Шиманьской, этот простой прием может не только помочь избежать пищевых отходов, но и сделать продукт более полезным для организма.

Об этом пишет wprost.

Врач объясняет, что после замораживания и последующего разогрева, например в тостере, в хлебе изменяется структура крахмала.

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«Просто заморозьте хлеб, который вы едите на завтрак», — советует врач.

По ее словам, в продукте образуется резистентный крахмал, имеющий более низкий гликемический индекс. Это означает, что после употребления хлеба уровень сахара в крови может повышаться медленнее, чем после свежего.

Кроме того, резистентный крахмал является питательной средой для полезных бактерий кишечника и действует подобно пребиотику.

Как правильно замораживать хлеб

Специалисты отмечают, что замораживать нужно только свежий и уже охлажденный хлеб.

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Лучше всего порезать его ломтиками и поделить на маленькие порции. Это позволит получать только нужное количество продукта и сразу разогревать его.

Также важно использовать герметичную упаковку — специальные пакеты для замораживания, контейнеры или пищевую фольгу. Это поможет защитить хлеб от высыхания и посторонних запахов из морозильной камеры.

Какую ошибку нельзя допускать

Эксперты предостерегают, что повторно замораживать уже размороженный хлеб нельзя.

После размораживания в продукте могут более активно размножаться микроорганизмы. Повторная заморозка не уничтожает их, а только повышает риск пищевого отравления.

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Замораживание не делает несвежий хлеб снова свежим и не останавливает развитие плесени. Оно помогает сохранить качество продукта на том уровне, на котором он был в момент замораживания.

Напомним, сливочное масло следует хранить и продавать только в холодильном оборудовании с температурой, определенной производителем. Нарушение условий хранения или повреждения упаковки может ухудшить качество и безопасность продукта. Госпродпотребслужба советует проверять маркировку, дату производства, срок годности и условия хранения перед покупкой. Избегайте покупок на стихийных рынках, где невозможно обеспечить безопасность. В случае сомнений обращайтесь в Госпродпотребслужбу.

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