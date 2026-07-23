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Один простой способ сделает хлеб полезнее: о нем знают не все
Эксперт объяснила, почему после такого способа хранения изменяются его свойства.
Замораживание хлеба давно считается удобным способом продлить срок его хранения. Однако, по словам врача Джины Шиманьской, этот простой прием может не только помочь избежать пищевых отходов, но и сделать продукт более полезным для организма.
Об этом пишет wprost.
Врач объясняет, что после замораживания и последующего разогрева, например в тостере, в хлебе изменяется структура крахмала.
«Просто заморозьте хлеб, который вы едите на завтрак», — советует врач.
По ее словам, в продукте образуется резистентный крахмал, имеющий более низкий гликемический индекс. Это означает, что после употребления хлеба уровень сахара в крови может повышаться медленнее, чем после свежего.
Кроме того, резистентный крахмал является питательной средой для полезных бактерий кишечника и действует подобно пребиотику.
Как правильно замораживать хлеб
Специалисты отмечают, что замораживать нужно только свежий и уже охлажденный хлеб.
Лучше всего порезать его ломтиками и поделить на маленькие порции. Это позволит получать только нужное количество продукта и сразу разогревать его.
Также важно использовать герметичную упаковку — специальные пакеты для замораживания, контейнеры или пищевую фольгу. Это поможет защитить хлеб от высыхания и посторонних запахов из морозильной камеры.
Какую ошибку нельзя допускать
Эксперты предостерегают, что повторно замораживать уже размороженный хлеб нельзя.
После размораживания в продукте могут более активно размножаться микроорганизмы. Повторная заморозка не уничтожает их, а только повышает риск пищевого отравления.
Замораживание не делает несвежий хлеб снова свежим и не останавливает развитие плесени. Оно помогает сохранить качество продукта на том уровне, на котором он был в момент замораживания.
Напомним, сливочное масло следует хранить и продавать только в холодильном оборудовании с температурой, определенной производителем. Нарушение условий хранения или повреждения упаковки может ухудшить качество и безопасность продукта. Госпродпотребслужба советует проверять маркировку, дату производства, срок годности и условия хранения перед покупкой. Избегайте покупок на стихийных рынках, где невозможно обеспечить безопасность. В случае сомнений обращайтесь в Госпродпотребслужбу.