Один случай на 22 миллиона: женщина стала донором почки для своего мужа, удивив совместимостью

Мужчине угрожал длительный диализ, пока врачи не нашли бы соответствующего донора почки.

В Англии 49-летняя Донна Крид спасла своего мужа, став для него донором почки. Их совместимость составляет один случай в 22 миллиона.

Об этом пишет New York Post.

Даррен живет с диагнозом поликистоза почек уже 12 лет. Это генетическое расстройство приводит к образованию кист в почках. Мужчине назначили лекарство, которое замедлило прогрессирование болезни примерно на три-четыре года.

Однако в прошлом году состояние Даррена ухудшилось, функция его почек упала до 19 процентов, что очень истощило организм мужчины. Ему угрожал длительный диализ, пока врачи не нашли бы соответствующего донора почки.

"Мы пошли и попросили родственников, друзей и многих людей согласиться пройти тестирование. Но первым человеком, которого проверили, была Донна, и, что невероятно, нам повезло, поскольку он оказался совместимым", — рассказал мужчина.

Результаты ошеломили не только мужчину, но и специалистов.

"Я не могу передать словами, насколько я благодарен; это лучший подарок, который она могла мне сделать. Она подарила мне жизнь", — отметил пациент.

Он отметил, что у людей больше шансов выиграть в лотерею, чем найти донора в его случае, но супругам повезло.

"Мы действительно не думали, что я подойду, потому что шансы очень скудны, но каждый тест, который мы проводили, показывал, что мы совместимы", — сказала Донна.

Женщина стала донором почки для мужа, удивив совместимостью Фото: nypost.com

Пара, прожившая в браке 33 года, запланировала процедуру на июнь, но всего за день до этого у Даррена резко подскочило артериальное давление, и он был вынужден пройти диализ. Так что только в июле врачам удалось произвести пересадку органа.

"Даррен проснулся после трансплантации новым человеком", — сказала его жена.

Тем временем в Украине тоже стало известно о невероятной истории спасения: двое мальчиков получили печень и почки от самого младшего донора в нашей стране.

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