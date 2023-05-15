Одиночество — опасно: гарвардские ученые ошеломили результатами последнего исследования

Результаты исследования доказали, что частое и активное общение в долгосрочной перспективе помогает улучшить здоровье и продлить жизнь. Социальная подготовка помогает противостоять последствиям хронического стресса.

Психиатр и психоаналитик Гарвардской медицинской школы Роберт Волдингер уверен, что формула здоровья и счастья во многом зависит от положительных отношений с другими людьми.

Волдингер предупредил, если вы регулярно чувствуете одиночество и изолированность от других людей, это может быть так же опасно, как ожирение или курение половины пачки сигарет в день. Покинутые социальные навыки могут атрофироваться подобно давно неиспользуемым мышцам.

Каких-либо четких рекомендаций ученые не дают. Только напоминают, что дело здесь не в количестве друзей или знакомых, а в том, насколько полноценно вы с ними общаетесь. Даже если у вас есть несколько близких друзей, с которыми вы ежедневно общаетесь, это может стать настоящим лекарством и положительно повлиять на продолжительность жизни.

А вот изоляции учёные рекомендуют избегать. Они считают, что важно активнее выходить в свет. Ведь социальная жизнь способна также повысить психическое благополучие. И сюда учёные относят даже общение с соседями или продавцами в магазине.

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