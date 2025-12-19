Японских древесных лягушек / © Общественное достояние

Реклама

Японские ученые сообщили о результатах экспериментального исследования, которое может открыть новое направление в лечении онкологических заболеваний. Ученые обнаружили бактерию из кишечника японских древесных лягушек, способную полностью уничтожать раковые опухоли у мышей после однократного внутривенного введения.

Об этом сообщило издание New Atlas.

Объектом исследования стала бактерия Ewingella americana, которую ученые выделили из кишечного микробиома амфибий. Интерес к таким животным возник из-за того, что спонтанные опухоли у диких амфибий и рептилий случаются крайне редко. Когда же новообразования появляются, они обычно связаны с воздействием загрязнителей или лабораторными условиями. При этом эти виды имеют сравнительно длительную продолжительность жизни, способны переносить значительный клеточный стресс во время метаморфоза и регенерации и обитают в средах с большим количеством патогенов — факторов, которые обычно ассоциируются с

Реклама

Исследователи предположили, что часть естественной защиты от опухолей может быть связана не только с особенностями клеток самих животных, но и с их кишечным микробиомом. В рамках работы команда изолировала 45 бактериальных штаммов из кишечника японских древесных лягушек, японских огненных тритонов и японских травянистых ящериц. Дальнейший скрининг сузил этот перечень до девяти микроорганизмов, которые продемонстрировали противоопухолевую активность. Самый выразительный эффект показала именно Ewingella americana, полученная из кишечника древесной лягушки.

Во время экспериментов бактерию ввели внутривенно мышам с колоректальным раком. По данным авторов, одна инъекция привела к полному исчезновению опухолей у всех животных, получивших лечение. Реакция была быстрой, а эффект — устойчивым: при повторном введении раковых клеток у этих мышей новые опухоли не формировались, что указывает на запуск длительного иммунного ответа.

Механистические исследования показали, что E. americana действует по принципу двойного удара. Бактерия имеет естественное сродство к средам с низким уровнем кислорода, характерных для солидных опухолей. В течение 24 часов после введения ее количество в опухоли возрастало примерно в 3000 раз, при этом она не распространялась на здоровые органы и ткани. Внутри опухоли бактерия выделяла токсины, которые непосредственно уничтожали раковые клетки.

Параллельно бактериальное проникновение запускало мощную иммунную реакцию. Опухолевая ткань быстро насыщалась нейтрофилами, Т- и В-клетками, а также росла концентрация воспалительных сигнальных молекул. В результате гибель опухолевых клеток происходила как из-за прямого действия бактерий, так и через активированную иммунную систему организма. По словам исследователей, по эффективности регрессии опухолей этот подход превзошел стандартные методы лечения, в частности терапию антителами против PD-L1 и применение доксорубицина.

Реклама

Отдельное внимание команда уделила безопасности. По результатам наблюдений, бактерия быстро выводилась из кровотока и становилась невыявленной в течение 24 часов. Воспалительные эффекты были кратковременными и исчезали в течение 72 часов. В течение двух месяцев мониторинга у мышей не зафиксировали признаков повреждения органов или хронической токсичности. Также установлено, что E. americana чувствительна к антибиотикам, что оставляет возможность контроля в случае осложнений.

Ученые отмечают, что результаты носят экспериментальный характер и были получены на животных моделях. Несмотря на общие молекулярные маркеры между опухолями мышей и человека, существуют существенные различия в иммунной системе. В то же время исследование указывает на значительный терапевтический потенциал кишечного микробиома низших позвоночных и закладывает основу для создания нового класса природных, непатогенных бактериальных препаратов.

В дальнейшем команда планирует проверить эффективность Ewingella americana в моделях других онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы, поджелудочной железы и меланомы, а также уточнить оптимальные способы введения и дозировки. Исследователи также рассматривают возможность применения такого подхода в качестве дополнительной терапии наряду с уже существующими методами иммуно- и химиотерапии.

Напомним, ранее мы рассказывали, как организм реагирует на дефицит железа, какие симптомы железодефицитной анемии возникают чаще всего и почему врачи советуют не игнорировать даже незначительные изменения самочувствия.