Одна ложка этого продукта снижает сахар на 35%: не будет стремительных перепадов глюкозы

Высокий уровень сахара в крови может стать причиной развития диабета II типа, поэтому важно поддерживать этот показатель в норме.

Рассказываем, что нужно регулярно кушать, чтобы нормировать уровень сахара в крови.

Как предотвратить скачки сахара в крови: помогут эти семечки

Британские медики рекомендуют есть тыквенные семечки. Одна столовая ложка сразу снижает уровень сахара в крови на 35 процентов. Семечки можно употреблять как отдельно, так и добавлять в разнообразные блюда или выпечку.

Тыквенные семечки – это мощный источник клетчатки, магния и цинка. Особенно для тех, кто имеет проблему повышенного сахара, важен цинк, синтезирующий инсулин и активирующий инсулиновые пути. К тому же, продукт содержит полиненасыщенные жирные кислоты и клетчатку, которые также способствуют снижению сахара в крови.

Клетчатка способна предотвратить резкие скачки сахара, задерживая всасывание глюкозы в течение длительного периода. Она также насыщает организм и снижает аппетит, что позволяет поддерживать баланс сахара в крови.

Также в журнале "Nutrition Research" был опубликован вывод ученых, свидетельствующий о том, что тыквенные семечки оказывают влияние на снижение уровня сахара в крови. Ученые рекомендуют есть по столовой ложке семечек каждое утро, чтобы предотвратить перепады сахара, если есть такая проблема.

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