Одна на 40 тысяч: врачи прооперировали 5-летнего мальчика с редкой патологией носа

Такое редкое новообразование встречается у одного ребенка из 40 тысяч.

Отоларингологи Центра детской медицины, больницы "Охматдет" прооперировали ринопластическим методом 5-летнего Алексея с редкой дермоидной кистью носа.

Об этом сообщили специалисты Центра детской медицины. Больница "Охматдет".

По информации медиков, дермоидная киста носа – это редкая патология, встречающаяся с частотой 1 на 40 тысяч детей.

Киста была достаточно большой и расположена в участке переносицы

Дермоиды – это полости, или свищевые ходы, выстланные эпителием с разнообразными добавками кожи, включая волосяные фолликулы, сальные и потовые железы. Киста постепенно увеличивается, деформируя окружающие ткани. В зависимости от расположения и распространения она может вызывать только косметический дефект, но в некоторых случаях может иметь внутричерепное распространение и угрожать жизни человека.

Врачи прооперировали 5-летнего мальчика с редкой патологией носа

В большинстве своем такие кисты проявляются на первом году после рождения ребенка или в старшем возрасте, деформируя внешний вид.

"Ринопластический метод — существенно более сложный, но он не оставляет заметного шрама у ребенка", — рассказал оперировавший ребенка отоларинголог Роман Новосельский.

Семья ребенка из Самбора Львовской области. Алексею 5 лет. У ребенка дермоидная киста была достаточно большой и расположена в области переносицы, над левой орбитой (возле глаза), на спинке и под костями носа. Впервые мальчика прооперировали в возрасте 1-го года врачи другой больницы. Тогда киста была удалена лишь частично.

На этот раз наши специалисты забрали кисту полностью со спинки и под костями носа. Операция прошла удачно!

"Мы консультировались с разными врачами от рождения. Сначала нам врачи говорили, что оно само рассосется. Но оно еще больше набухало. Поэтому в возрасте 1 год сделали первую операцию. А теперь уже вторую, чтобы полностью забрать кисту. Довольны врачами, все очень нравится ", — рассказала мама Алексея Марьяна.

Напомним, украинские врачи спасли бойцу ногу от ампутации. Он был первым военным, попавшим на лечение к медикам Ивано-Франковска с боевым ранением. Хирурги боролись два года и провели десяток оперативных вмешательств, чтобы спасти его ногу военному.

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