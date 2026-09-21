Одна нога вдруг стала теплее другой: врачи назвали симптом, который не стоит игнорировать

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Тромбоз глубоких вен (ТГВ) возникает, когда в глубокой вене образуется тромб. Чаще это происходит в ногах. Опасность заключается в том, что тромб или его часть может оторваться и попасть в легкие, вызвав легочную эмболию — состояние, которое может угрожать жизни.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Какие симптомы могут свидетельствовать о тромбозе

Чаще люди обращают внимание на отек или боль в ноге, однако симптомы могут быть менее очевидными. Среди возможных признаков:

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отек ноги или отдельного ее участка;

боль, чувствительность или судороги, особенно в икры;

ощущение тепла в пораженной конечности;

покраснение или багровый оттенок кожи;

боль, которая может усиливаться во время стояния или ходьбы.

При этом нога не обязательно будет сильно отечной. У некоторых людей ТГВ вообще не вызывает заметных симптомов.

Именно поэтому разница между двумя ногами — например, если одна стала заметно теплее — может поводом обратиться к врачу, особенно если одновременно появились боль, отек или изменение цвета кожи.

В то же время само по себе чувство тепла не означает, что у человека обязательно есть тромб. Причин для локального повышения температуры кожи может быть много, поэтому диагноз поставить только по симптомам невозможно.

Кому следует быть особенно внимательным

Риск тромбоза повышается после длительного пребывания без движения, например во время долгих авиаперелетов или автомобильных поездок. Среди других факторов риска — недавняя операция или травма, беременность и послеродовой период, курение, ожирение, некоторые гормональные препараты, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

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Также риск выше у людей, уже имевших тромбоз глубоких вен или легочную эмболию, а также при некоторых наследственных нарушениях свертывания крови.

Когда нужна неотложная помощь

Наиболее опасным осложнением ТГВ является легочная эмболия. Она может возникнуть, если тромб оторвется и перекроет кровеносный сосуд в легких.

Немедленно обращаться за неотложной помощью нужно при появлении внезапной одышки, боли в груди, учащенного сердцебиения, головокружения или обморока, а также кашля с кровью.

Важно помнить: определить наличие тромбоза в домашних условиях невозможно. Для диагностики врач может назначить анализ крови на D-димер и ультразвуковое дуплексное исследование вен.

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Если тромбоз подтверждается, обычно применяют антикоагулянты — препараты, препятствующие увеличению тромба и образованию новых. Конкретное лечение и их продолжительность определяет врач в зависимости от состояния пациента.

Как мы писали, новое исследование подвергает сомнению правило об обязательных 8 часах сна для всех. Ученые отмечают, что потребность во сне индивидуальна и зависит не только от его продолжительности, но и от регулярности, времени засыпания и соответствия циркадному ритму. Для одних комфортными могут быть около 7 часов, другим нужно ближе к 9. В то же время исследователи не призывают взрослых сокращать сон: CDC рекомендует большинству людей в возрасте 18–60 лет спать не менее 7 часов в сутки.

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