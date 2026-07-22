Одна ошибка при покупке замороженной рыбы может стоить здоровья: что проверить

Рыба / © pexels.com

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Замороженная рыба является популярным продуктом благодаря удобству и длительному хранению. Однако эксперты советуют обращать внимание не только на дату изготовления или внешний вид, но и упаковку, ведь именно она может влиять на безопасность продукта.

Об этом пишет Ok Diario.

Специалисты отмечают, что пластиковая упаковка нередко содержит специальные добавки, обеспечивающие ее прочность, упругость и стойкость к повреждениям. Речь идет, в частности, о бисфенолах и пластификаторе. Эти вещества используются при производстве отдельных видов пластика для улучшения его свойств.

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Эксперты обращают внимание, что в определенных условиях такие соединения могут мигрировать из упаковки в пищевой продукт.

По словам специалистов, чем дольше рыба остается в пластиковой упаковке, тем больше может быть количество веществ, переходящих в продукт.

Это особенно актуально для замороженной рыбы, которая нередко хранится в морозильных камерах в течение нескольких недель или даже месяцев.

В то же время, стоит отметить, что само наличие пластиковой упаковки не означает автоматической опасности для здоровья. Пищевая упаковка должна удовлетворять установленным требованиям безопасности, а уровень миграции веществ зависит от типа материала, условий производства, времени и условий хранения.

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Как уменьшить возможное влияние

Эксперты советуют после покупки не оставлять рыбу надолго в заводской упаковке, если планируется дальнейшее длительное хранение.

Лучше переложить продукт в специальные контейнеры или пакеты, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами.

Также следует обратить внимание на:

целостность упаковки;

отсутствие повреждений или разгерметизации;

правильные условия хранения в магазине;

отсутствие большого количества льда внутри упаковки, что может свидетельствовать о повторной заморозке.

Кроме упаковки специалисты рекомендуют проверять срок годности, условия хранения, дату замораживания и состав продукта. Если упаковка повреждена, имеет посторонний запах или содержит признаки повторной заморозки, от такой покупки лучше отказаться.

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Эксперты отмечают, что внимательность к таким деталям поможет не только сохранить вкусовые качества рыбы, но и минимизировать потенциальные риски, связанные с хранением пищевых продуктов в пластиковой упаковке.

Напомним, специалисты советуют покупать отдельные виды мяса (фарш, выдержанную говядину, мясо на кости, субпродукты, паштеты) в специализированных мясных магазинах, где они готовятся непосредственно перед продажей. Это обеспечивает более высокую свежесть и лучший контроль качества. В супермаркетах лучше выбирать упакованные продукты, проверяя срок годности, целостность упаковки и отсутствие жидкости. После покупки мясо следует быстро охладить и правильно приготовить.

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