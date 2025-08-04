Одна поза с йоги помогает мгновенно снять стресс всего за 10 минут

Йога / © Pixabay

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Жизнь часто бывает перегружена, и многие люди ищут способы справиться со стрессом — порой не слишком полезны, вроде алкоголя или переедания. Но существует простая и доступная альтернатива — одна поза из йоги, которая, по словам инструкторов, даже эффективнее теплой ванны.

Об этом пишет издание Express.

Инструктор по йоге Бретт Ларкин поделилась быстро успокаивающим методом — поза, во время которой человек лежит на спине, а ноги опираются на стену. Эта позиция называется Випарита Карани. Она помогает улучшить циркуляцию крови, успокоить нервную систему, снизить частоту сердцебиений и артериальное давление.

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Ларкин объясняет: несмотря на распространенное мнение, что для эффекта нужно заниматься йогой не менее часа, даже 10 минут в позе Випарита Карани могут оказать существенное влияние на физическое и психоэмоциональное состояние. По ее словам, это особенно полезно для людей, много двигающихся в течение дня — например, родителей или работников сферы обслуживания, а также для тех, кто длительно проводит сидя за компьютером.

Поза действует как «перезапуск» вегетативной нервной системы, не требует затрат, доступна где угодно и имеет глубокий успокаивающий эффект.

Как это работает

Быстро снижает частоту сердцебиений

Поднятые ноги способствуют возвращению крови к сердцу, стабилизируя сердечно-сосудистую систему.

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Успокаивает нервную систему

Мягкая инверсия сигнализирует организму о безопасности, активирует парасимпатическую систему и уменьшает тревожность.

Уменьшает усталость и отеки

Поза снимает тяжесть в ногах и улучшает лимфодренаж, особенно после долгого пребывания на ногах.

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Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня йога приобрела огромную популярность во всем мире, ведь помогает справиться со стрессом, уменьшить боль и улучшить общее самочувствие. Но действительно ли она столь эффективна, говорится в материале.