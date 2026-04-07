Реклама

Новое исследование финских ученых показало: стабильный режим сна может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.

Об этом сообщило издание Science Alert.

В рамках работы исследователи проанализировали сон 3231 человека в возрасте 46 лет. Участники в течение недели носили специальные устройства, фиксировавшие их активность и позволявшие оценить продолжительность и регулярность сна.

Реклама

Особое внимание было уделено тем, кто спит менее восьми часов в сутки. Именно в этой группе была обнаружена четкая связь между режимом сна и риском сердечно-сосудистых событий. Участников разделили на три категории — с регулярным, умеренно регулярным и нерегулярным графиком засыпания.

Данные показали, что люди с нерегулярным временем отхода ко сну имели вдвое более высокий риск инфаркта или инсульта в течение следующих десяти лет по сравнению с теми, кто соблюдал стабильный режим.

В то же время, исследователи не зафиксировали существенного влияния времени пробуждения. Ключевым фактором оказались именно колебания времени засыпания. В частности, в группе с нерегулярным режимом разница во времени отхода ко сну в течение недели в среднем составляла 108 минут, тогда как в регулярной — 33 минуты.

Также обнаружено, что большая вариабельность так называемой «средней точки» сна — времени между засыпанием и пробуждением — связана с худшими показателями сердечного здоровья.

Реклама

По словам исследовательницы Лауры Наухи, полученные результаты подчеркивают важность регулярности сна как отдельного фактора. Она отмечает, что это отражает стабильность обыденного ритма жизни и степень его колебаний.

В то же время, достаточная продолжительность сна может частично нивелировать негативное влияние нерегулярного графика. Связь между нарушением режима и риском сердечных событий проявлялась преимущественно у недосыпающих.

Исследователи объясняют полученные результаты влиянием циркадных ритмов — естественных 24-часовых циклов организма. Смещение времени сна может нарушать эти ритмы, что влияет на процессы обновления и нагрузки на сердце.

В то же время авторы отмечают, что исследование демонстрирует только статистическую связь, а не причинно-следственную зависимость. Хотя в анализе учтен ряд факторов, в том числе артериальное давление, пол и уровень физической активности, на результаты могут влиять и другие обстоятельства. В частности, стресс, интенсивность работы или проблемы с психическим здоровьем могут одновременно влиять и на качество сна, и состояние сердечно-сосудистой системы.

Реклама

Ученые отмечают, что предыдущие исследования уже связывали нерегулярный сон с рисками для сердца. В то же время, эта работа стала одной из первых, где отдельно проанализировали вариабельность времени засыпания, пробуждения и середины сна.

В дальнейшем исследователи планируют расширить анализ и проверить эти связи на более крупных и разнообразных группах людей. Ведь, как отмечают авторы, режим сна — один из факторов, которые человек способен контролировать самостоятельно.

