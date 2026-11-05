Одна простая замена на кухне может ежегодно предотвращать до 3 миллионов смертей

Обычная кухонная приправа может влиять на здоровье сердца / © pexels.com

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Обычную поваренную соль каждый день используют миллионы людей, но избыток натрия в рационе повышает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые предлагают простую альтернативу — частично заменить натрий в соли калием, чтобы одновременно снизить потребление первого и увеличить поступление второго.

Об этом пишет Gizmodo со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Health.

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Сколько жизней может спасти замена соли

Исследователи из Австралии и США смоделировали пять сценариев замены обычной соли смесью, в которой 75% составляет хлорид натрия, а 25% — хлорид калия. При наиболее масштабном варианте, когда такая смесь будет использоваться вместо всей соли в питании, ежегодно можно предотвращать примерно 2,96 млн смертей от хронических заболеваний сердца, сосудов и почек.

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Кроме того, по расчетам ученых, это помогло бы избежать 10,17 млн новых случаев этих заболеваний и уменьшить количество лет жизни, потерянных из-за болезней и инвалидности, на 69,43 млн.

Даже частичная замена соли может оказать значительный эффект. Если изменить только ту соль, которую люди добавляют в пищу во время приготовления и за столом, модель прогнозирует около 1,85 млн отвлеченных смертей каждый год. Если же заменять соль только в готовых продуктах и ресторанных блюдах — примерно 1,56 млн.

Это результаты математического моделирования, а не зафиксированное уже сокращение смертности. Авторы отмечают, что полный переход потребует многих лет и изменений в производстве пищевых продуктов и привычках потребителей.

Почему соль с калием может быть полезнее

Обычная соль содержит натрий, избыток которого способствует повышению АД. В заменителях часть хлорида натрия заменяют хлоридом калия. Это позволяет уменьшить количество натрия в рационе и одновременно увеличить потребление калия, помогающего регулировать давление.

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Всемирная организация здравоохранения еще в 2025 году рекомендовала взрослым, использующим поваренную соль, рассмотреть варианты с пониженным содержанием натрия и добавлением калия. В то же время эта рекомендация не касается детей, беременных и людей с нарушениями почек или состояниями, которые мешают организму выводить избыток калия.

Кому нельзя самостоятельно переходить на такую соль

Избыток калия в крови может вызвать гиперкалиемию — опасное состояние, нарушающее работу сердца. Особенно осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями почек, а также принимающие препараты, задерживающие калий в организме, или добавки с этим минералом.

В самой модели исследователи учли и этот риск. Для людей с запущенными стадиями хронической болезни почек полная замена соли могла бы потенциально привести примерно к 100 тысячам смертей от чрезмерного уровня калия, хотя в то же время, по расчетам, могла бы предотвратить 750 тысяч смертей от сердечно-сосудистых причин в этой группе.

Поэтому замена обыкновенной соли на калиевую смесь не означает, что ее можно безоговорочно использовать всем. Людям с заболеваниями почек или постоянно принимающим лекарства перед таким изменением следует посоветоваться с врачом.

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Как количество соли влияет на здоровье

Чрезмерное потребление соли связывают не только с повышенным давлением, но и заболеваниями сердца и почек. ВОЗ советует взрослым употреблять менее 5 г соли в сутки, а о последствиях избытка натрия для организма напоминают и медицинские специалисты.

Важно следить не только за солью, которую человек добавляет в блюда самостоятельно. Значительное ее количество уже содержится в готовых продуктах, полуфабрикатах и снеках. В то же время для поддержки сердца в ежедневном меню могут быть полезны доступные продукты, помогающие контролировать холестерин и давление.

Калий поступает в организм не только с заменителями соли. Его природными источниками есть овощи, фрукты, бобовые и другие продукты. В рационе важен баланс минералов, поэтому следует обращать внимание на продукты, богатые калием, но не увеличивать его потребление без учета состояния здоровья.

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