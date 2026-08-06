Одно изменение родинки может спасти жизнь: как распознать меланому

Симптомы и профилактика меланомы / © www.credits

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Меланома является самой опасной разновидностью рака кожи. Она отличается чрезвычайно агрессивными метастазами и, несмотря на распространенный миф, может появляться не только на участках, открытых для прямых солнечных лучей.

Летом, когда солнце очень агрессивное и мы проводим много времени на улице, нужно помнить о симптомах, опасности и профилактике меланомы.

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Об этом пишет Egeszseg Kalauz.

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Чтобы не было поздно: что следует знать о меланоме

В профилактике заболевания решающую роль играют регулярный самоосмотр по правилу ABCDE и профессиональная диагностика родинок. Диагностику советуют проходить каждый год у дерматолога. Людям, которые находятся в группе повышенного риска рака кожи, нужно проверять родинки раз в полгода.

Необходимо знать, что меланома грозит не только людям со светлой кожей или людям старшего возраста. Также популярное мнение о том, что солярий якобы является безопасной альтернативой загоранию под солнцем, является фейком.

Защита от ультрафиолета нужна всегда, даже в облачную погоду или за стеклом. Особенно внимательно нужно беречь кожу в обеденные часы и вблизи водоемов. Тщательней всего нужно следить за защитой кожи детей.

Меланома — это злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток кожи. Заболевание известно своей способностью быстро метастазировать: через лимфу и кровь раковые клетки могут мгновенно распространиться до легких, печени, головного мозга или костей.

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К повышенной группе риска относятся люди с большим количеством или нестандартной формой родинок, имеющие случаи болезни в семье, а также люди, которые в детстве испытывали солнечные ожоги с пузырями. Также научно доказано, что риск меланомы выше у людей со светлой кожей, светлыми глазами и волосами, — особенно рыжими.

Во время домашнего осмотра специалисты советуют ориентироваться на простое правило ABCDE:

A (Asymmetry/Ассиметрия): одна половина родинки не соответствует другой.

B (Border / Край): неровные, размытые или зубчатые края.

C (Color/Цвет): неоднородный окрас или появление темных оттенков.

D (Diameter/Диаметр): увеличение в размере (больше 6 мм).

E (Evolution/Динамика): любые изменения формы, размера или поверхности со временем.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков или новообразование, которое визуально сильно отличается, немедленно обратитесь к дерматологу.

Мифы о меланоме

Вокруг меланомы есть много распространенных мифов, о которых пора забыть. Многие считают, что новообразования на коже могут появиться только в местах, на которые попадает солнце. На самом деле меланома может возникнуть на любом участке тела, в том числе и скрытом: на пятках, под ногтями, на волосистой части головы, за ушами или в полости рта. Кроме УФ-излучения, важную роль играют генетика и внутренние мутации.

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Также лучи ультрафиолета проникают через окна, стекло в машине и в облачную погоду. Поэтому каждый день пользуйтесь солнцезащитным кремом, если индекс ультрафиолета выше 2.

Еще бытует мнение, что люди со смуглой кожей не болеют меланомой. Это неправда. У людей с более темными оттенками кожи чаще диагностируют акральную лентигинозную меланому, которая поражает стопы, ладони или ногти. У них течение болезней идет хуже, ведь труднее выявить проблемы на коже.

Также люди часто думают, что меланома может поражать только пожилых людей, но все чаще такие диагнозы ставят молодым людям.

Как уменьшить риск развития болезни

Чрезмерное солнечное облучение — фактор риска, на который можно повлиять. Чтобы уменьшить риски развития меланомы, пользуйтесь солнцезащитными кремами не только в жару, но и каждый день. С 11:00 до 16:00 избегайте прямого солнца, находитесь в тени, носите широкополые шляпы и качественные очки с УФ-фильтром.

Вблизи воды или снега защита должна быть максимальной, так как эти поверхности отражают лучи. Для купания выбирайте водостойкие кремы и возобновляйте их после плавания.

Отдельно заботьтесь о детях и не разрешайте им находиться на солнце до появления ожогов и волдырей. Также постоянно проверяйте кожу и родинки.

В борьбе с меланомой раннее диагностирование является залогом успешного лечения: чем раньше обнаружить и удалить новообразование, тем выше шансы на полное выздоровление.

Какие изменения на коже могут указывать на рак

Напомним, людям с дерматологическими заболеваниями, такими как экзема или псориаз, надо быть особенно внимательными к новым симптомам, поскольку их можно ошибочно принять за обычное обострение вместо ранних признаков рака кожи.

Об этом рассказал старший клинический советник The Independent Pharmacy Дональд Грант. По словам специалиста, рак кожи остается одной из недооцененных проблем, хотя его нередко можно обнаружить на ранних стадиях, если вовремя обратить внимание на симптомы, которые не исчезают или не реагируют на лечение.

Среди тревожных сигналов врач выделяет стойкие сухие или чешуйчатые пятна на открытых для солнца участках тела, длительное покраснение лица, а также сухие или утолщенные зоны кожи, которые нередко путают с розацеа или псориазом.

Особое внимание нужно уделять новообразованиям, сопровождающимся язвами, изменением текстуры, болью или кровотечением. Кроме того, опасность представляют изменения вокруг родинок — не только их формы или цвета, но и появление зуда, чувствительности или дискомфорта, которые часто ошибочно списывают на аллергию или раздражение.

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