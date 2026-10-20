Одно неудачное движение грозит инсультом: что на самом деле происходит, когда вы хрустите шеей

Чрезмерно резкое движение шеей может повредить кровеносный сосуд. / © Фото из открытых источников

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Хрустить шеей любят люди, испытывающие скованность после сна, длительной работы за компьютером или неудобного положения головы. Привычный звук может казаться признаком того, что суставы наконец-то размялись. Однако резкие повороты и силовые манипуляции шеей иногда могут иметь серьезные и крайне опасные последствия для здоровья.

Об этом пишет Bored Panda.

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Почему хрустят суставы шеи

Пластический хирург Майкл Гартнер поделился видео с медицинской симуляцией, которая показывает, что происходит во время хруста шеей. Сначала анимация объясняет происхождение характерного звука, затем демонстрирует возможные последствия чрезмерно резкого поворота головы.

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Звук возникает из-за изменения давления в синовиальной жидкости, смазывающей суставы, и появления или изменения газовых полостей в ней. Этот процесс называют кавитацией. Сам по себе хруст не означает, что человек повредил сустав или сосуды.

Однако ситуация меняется, когда человек пытается размять шею силой, резко поворачивает голову или чрезмерно ее скручивает. Такие движения могут создавать опасную нагрузку на ткани и кровеносные сосуды.

Как повреждение сосуда может привести к инсульту

В шее проходят артерии, снабжающие кровь головным мозгом. Если повреждается внутренний слой одной из них, может возникнуть расслоение артерии — состояние, при котором кровь попадает между слоями ее стенки. В месте повреждения иногда образуется тромб, способный перекрыть кровоток или добраться до сосудов мозга и вызвать ишемический инсульт.

Американская ассоциация сердца объясняет механизм расслоения артерий: оно может возникнуть спонтанно после травмы или вследствие резкого движения шеей. В то же время, это редкое состояние, а связь с конкретным движением не всегда удается установить однозначно.

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Гартнер отдельно подчеркивает, что инсульты, связанные с хрустящей шеей, случаются чрезвычайно редко. Симуляция не означает, что обычный хруст неизбежно повреждает сосуд. Ее цель — показать возможный сценарий в случае чрезмерного механического воздействия на шею.

Как безопаснее избавиться от скованности в шее

Если после сна или работы за компьютером шея стала менее подвижной, не стоит пытаться спровоцировать хруст резким поворотом или рывком. Осторожные движения в комфортном диапазоне, легкое растяжение без принуждения и перерывы во время длительной работы могут помочь снизить мышечное напряжение.

Если боль не проходит, регулярно возвращается или сопровождается онемением или слабостью в руке, следует обратиться к врачу. Самостоятельные силовые манипуляции шеей в такой ситуации могут быть особенно неудачным решением.

Внезапная сильная и необычная боль в шее или голове, нарушение зрения или речи, слабость или онемение конечностей, потеря равновесия могут быть признаками неотложного состояния. Если такие симптомы возникли, необходима срочная медицинская помощь.

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Что еще стоит знать о здоровье шеи и риске инсульта

Продолжительное сиденье за компьютером и постоянный наклон головы вперед могут перегружать мышцы шеи и спины. Из-за этого появляются скованность и дискомфорт, которые часто побуждают людей самостоятельно разминать шею. В то же время важно не путать обычное мышечное напряжение с проблемами, требующими медицинской оценки. Как сидячая работа вредит шее — вопрос не только осанки, но и повседневных привычек.

Когда шея болит после рабочего дня, могут помочь изменение положения тела, короткие перерывы и осторожные движения без резких поворотов. Упражнения не должны усугублять боль или заставлять голову двигаться через силу. Простые упражнения для шеи могут быть полезны, если дискомфорт связан с перенапряжением мышц, а не с травмой или другим заболеванием.

Риск инсульта зависит от многих факторов, и не каждая опасная привычка действует все равно на всех. Неврологи обращают внимание на поведение и занятия, которые в определенных условиях могут создавать дополнительную нагрузку на организм. В частности, следует учитывать привычки, которые могут приближать инсульт, и не воспринимать отсутствие немедленных симптомов как доказательство полной безопасности.

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