Офтальмологи назвали 5 распространенных привычек, которые могут причинить вред здоровью глаз

Врачи-офтальмологи назвали некоторые наиболее распространенные ошибки, которые люди совершают, когда дело касается здоровья глаз.

Об этом пишет today.com.

Медики отметили, что иногда глаза также являются зеркалом общего состояния здоровья, поэтому их защита так важна. Делать перерывы от просмотра экранов, носить правильные очки, если они нужны, и правильно питаться – вот основные вещи, которые мы можем делать каждый день, чтобы поддерживать здоровье глаз. А как быть с вредными привычками, которые могут повредить вашему зрению?

5 распространенных привычек, которые могут причинить вред здоровью глаз

Пропуск проверки, если у вас хорошее зрение

Медики говорят, что даже если у вас идеальное зрение важно проходить регулярные проверки, особенно с возрастом. Обследование глаз включает тесты для оценки зрения и осмотра частей глаза на наличие признаков заболевания – это может сделать окулист или офтальмолог.

Важно проходить регулярные проверки зрения / Фото: Credits

Кристофер Старр отметил, что есть много болезней, которые можно обнаружить только при осмотре, потому что они не имеют никаких симптомов или не влияют на зрение. Среди них глаукома, заболевание, повреждающее зрительный нерв и являющееся распространенной причиной необратимой потери зрения.

"Часто мы сначала обнаруживаем системные заболевания при осмотре глаз, такие как гипертония или диабет… Даже опухоли мозга", — пояснил он.

Рекомендации по проверке зрения основываются на возрасте и факторах риска. По данным Американской академии офтальмологии, взрослые в возрасте от 18 до 39 лет, которые здоровы и имеют хорошее зрение, должны проходить осмотр у офтальмолога или оптометриста не реже одного раза в два года.

В 40 лет необходимо пройти комплексное обследование глаз у офтальмолога или врача-оптометриста, и в зависимости от этих результатов в будущем можно пройти дополнительное обследование. В возрасте от 40 до 64 лет, если еще нет проблем со зрением, следует продолжать проходить плановое обследование глаз каждые два года. После 65 лет взрослые без проблем со зрением должны проходить плановое обследование глаз не реже одного раза в год.

В 40 лет нужно пройти комплексное обследование глаз у офтальмолога либо врача-оптометриста / Фото: Credits

Эксперты отмечают, что некоторым людям могут понадобиться более частые осмотры глаз в зависимости от их факторов риска и других глазных симптомов, поэтому всегда нужно говорить со своим врачом о том, как часто нужно проверять глаза.

Потирать глаза

Иногда нет ничего лучше, чем хорошо потереть глаза, но это не должно стать привычкой.

"Потирание глаз очень и очень распространено, и мы часто делаем это, даже не задумываясь об этом", – говорит Дженг. Однако чрезмерное или постоянное трение глаз может привести к необратимым повреждениям и увеличить риск заражения бактериями на руках, отмечают эксперты.

По словам Дженга, трение глаз также связано с состоянием, называемым кератоконусом, которое возникает, когда роговица становится тонкой и деформированной, что может привести к нечеткому зрению или светочувствительности.

В зависимости от степени тяжести кератоконус можно исправить с помощью контактных линз или хирургических процедур, говорит Дженг, добавляя: "В редких случаях это может привести к необходимости пересадки роговицы".

Эксперты отмечают, что если вы обнаружите, что часто трете глаза и не можете остановиться, возможно, пора обратиться к окулисту.

Недостаточно носить солнцезащитные очки

Эксперты отмечают, что одна из самых больших ошибок, которую люди совершают круглый год, — экономия на защите глаз.

Доктор Рудрани Баник, офтальмолог из Нью-Йоркского офтальмологического и ушного госпиталя на горе Синай отметила, что независимо от того, носят ли они правильные солнцезащитные очки или носят их недостаточно часто, люди часто забывают, как важно защищать свои глаза от воздействия ультрафиолета (УФ).

По словам Баник, в краткосрочной перспективе длительное влияние ультрафиолета может повлечь за собой сухость и раздражение или даже солнечный ожог глаз. По данным клиники Кливленда, солнечный ожог глаз (фотокератит) может вызвать болезненные симптомы и временную потерю зрения.

Старр отмечает, что впоследствии влияние ультрафиолетовых лучей на глаза может повредить роговицу и привести к катаракте, дегенерации желтого пятна, проблемам со зрением и раку глаз и век. Вот почему так важно защищать глаза от вредных лучей UVA и UVB.

Одна из ошибок – экономия на защите глаз / Фото: Credits

При покупке солнцезащитных очков ищите наклейку с надписью 100% блокировка UVA и UVB или UV 400, подчеркивает Баник. "Если он говорит одну из этих двух вещей, вы знаете, что получаете правильную защиту. Стоимость солнцезащитных очков не имеет особого значения", – добавляет Баник. Шляпы с широкими полями могут обеспечить дополнительную защиту.

"Еще одна большая ошибка состоит в том, что в пасмурные дни солнцезащитные очки не нужны. УФ индекс может быть высоким даже в пасмурные дни", — говорит Старр, добавляя, что это касается и снежных дней.

Каждый раз, когда вы проводите время на открытом воздухе, особенно при высоком УФ индексе, вы должны носить солнцезащитные очки. "Я всегда говорю своим пациентам думать о солнцезащитных очках как о ежедневном солнцезащитном креме для глаз", — говорит Старр.

Злоупотребление неправильными каплями для глаз

Если вы боретесь с красными, раздраженными глазами, капли для глаз могут помочь, но тип имеет значение.

Некоторые популярные глазные капли на самом деле могут усилить симптомы, но, по словам экспертов, многие люди злоупотребляют ими.

Глазные капли с сосудосуживающими средствами (например, нафазолин и тетрагидрозолин) могут временно уменьшить покраснение или дискомфорт, но не лечат симптомы.

Они сужают кровеносные сосуды, говорит Баник, что быстро зрительно уменьшает покраснение, но также ограничивает приток крови к глазу. "Они не для повседневного использования", – добавляет она.

Эксперты объясняют, что длительное использование сосудосуживающих капель глаз может вызвать зависимость и вызвать эффект рикошета.

Нельзя злоупотреблять каплями для глаз / Фото: Credits

"Чаще всего это заканчивается тем, что люди используют их все время, а потом попадают в этот ложный круг… Чем больше вы их используете, тем больше вам приходится использовать их каждый день, и в конце концов ваши глаза всегда краснеют, и вы не можете этого избавиться", — говорит Дженг.

Сосудосуживающие средства следует использовать только с осторожностью, и если вам действительно нужно быстрое облегчение, например, на специальном мероприятии, когда вы хотите сделать глаза белее.

В качестве альтернативы Баник рекомендует использовать искусственные слезы (смазывающие глаза) и охлаждать их в холодильнике для дополнительного успокаивающего эффекта.

Если вы страдаете от хронической красноты и раздражения глаз, эксперты рекомендуют обратиться к окулисту, который поможет выяснить причину. Если это, например, аллергия, ее можно лечить с помощью глазных капель, содержащих антигистаминные препараты, безопасные для ежедневного использования, говорит Баник.

Всегда обращайтесь к фармацевту, если у вас есть вопросы о вариантах глазных капель, доступных в аптеке.

Сон или плавание в контактных линзах

Эксперты отмечают, что есть определенные ошибки, которые продолжают совершать те, кто носит контактные линзы.

Несмотря на то, что есть линзы, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для сна, лучше снимать их перед сном, говорит Дженг.

"Риск заражения от сна в контактных линзах растет в геометрической прогрессии, независимо от того, одобрены они для ночного ношения или нет", — добавляет врач. Они варьируются от инфекций, которые можно лечить с помощью глазных капель с антибиотиком, до нуждающихся в пересадке роговицы.

Сон в контактных линзах также может привести к язве роговицы, говорит Старр, что может привести к необратимому повреждению и потере зрения.

"Я рекомендую никогда не спать в контактных линзах, если вы не хотите подвергать себя повышенному риску заражения", — говорит Дженг.

Нельзя спать и плавать в контактных линзах / Фото: Credits

То же касается контактных линз и плавания. Будь то хлорированная вода в бассейне или джакузи, пресная или соленая вода, ваши контактные линзы должны быть сняты, прежде чем вы войдете в них.

Плавание или погружение в воду с головой при ношении контактных линз не только раздражает глаза, но и увеличивает риск заражения. "Вода обычно достаточно грязная, и сочетание микробов в воде и контактных линзах может привести к серьезным инфекциям, которые в худшем случае могут вызвать слепоту", – говорит Старр.

А хлорированная вода? Хлор не убивает всех болезнетворных микроорганизмов, а контактные линзы подобны "питательной среде" для определенных типов бактерий, обнаруживаемых в воде, когда они попадают в глаза, говорит Баник.

Если вы хотите видеть под водой, Баник рекомендует одеть отпускаемые по рецепту очки. Ошибки случаются, поэтому если вы забудете снять контактные линзы перед погружением, обязательно снимите их, как только выйдете из воды.

Напомним, исследования показали, что некоторые химические вещества, содержащиеся в популярных зубных пастах и ополаскивателях, приносят больше вреда, чем пользы. Ученые назвали пять причин, почему так.

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