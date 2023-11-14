Офтальмологи призвали бойцов ЦАХАЛа носить защитные очки: от чего предостерегают врачи

Более 20 бойцов ЦАХАЛ уже получили лечение после ранения глаз разной степени тяжести во время войны с боевиками ХАМАСа в Газе. Поэтому офтальмологи Израиля призвали военных постоянно носить защитные очки, чтобы предотвратить повреждение глаз во время боя.

Об этом говорилось в видео офтальмологов медицинского центра Университета Сорока (Soroka) в Беэр-Шеве, которые лечили солдат, раненых в войне против террористов ХАМАС, передает Jerusalem Post.

Медики пролечили более 20 солдат, получивших повреждение глаз разной степени тяжести. Один военный даже потерял зрение. Как сообщают специалисты, бойцы часто получают травмы, причиненные тупыми или проникающими предметами.

По информации специалистов, американские военнослужащие снизили повреждение глаз во время боя с 16% до полупроцента благодаря защитным очкам.

"Мы лечили раненых, чьи глаза сохранились благодаря ношению защитных очков. Целесообразно обращаться с этими очками так же, как со шлемом или керамическим щитком, и обязательно носить их как можно дольше, таким образом уменьшая травмы глаз, которые могут вызвать серьезную долгосрочную инвалидность", – призвал руководитель офтальмологического отделения Эрез Цуми.

Напомним, глава больницы Аль-Наср Мустафа аль-Кахлут ранее сообщал, что ожидается окружение заведения, поэтому попросил Красный Крест помочь в эвакуации.

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