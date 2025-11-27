Ограничение калорий замедляет старение мозга: сенсационное исследование ученых

Питание / © unsplash.com

Ограничение потребления калорий на 30% в течение длительного времени способно замедлить старение мозга и предотвратить когнитивный спад. Исследование, проведенное на макаках-резусах, показало, что клетки мозга на диете оставались метаболически здоровыми даже в глубокой старости.

Об этом пишет Daily Mail.

Когнитивный спад — это неизбежный аспект старения, приводящий к замедленным реакциям и снижению способности к адаптации. Эксперты из Кембриджского университета утверждают, что наш мозг начинает стареть уже в 30 лет, и именно тогда происходят самые «направленные изменения».

Ученые сравнили ткань мозга двух групп макак-резусов, умерших в возрасте, эквивалентном возрасту человека от 67 до 108 лет. Эксперимент, начатый еще в 1980-х годах, длился более 20 лет.

Одна группа обезьян питалась сбалансированно.

Другая группа потребляла примерно на 30 процентов меньше калорий.

Соавтор исследования доктор Тара Л. Мур объяснила, что мозг обезьян стареет подобно человеческому, что делает результаты чрезвычайно релевантными.

После исследования образцов мозга, ученые пришли к выводу, что обезьяны, которые придерживались диеты с ограниченным потреблением калорий, имели клетки мозга, которые были более метаболически здоровыми и более функциональными.

Ана Витантонио, соавтор исследования, отметила:

«Ограничение калорий — это хорошо известное вмешательство, которое может замедлить биологическое старение, это исследование дает редкие долгосрочные доказательства того, что ограничение калорий также может защитить от старения мозга у людей».

Она добавила, что это ограничение также сохранило метаболическую функцию в других частях организма, что означает лучший уровень сахара в крови, кровяное давление и функцию почек.

Для взрослого человека ограничение калорий на 30% означает потребление около 1400 калорий для женщин и 1900 калорий для мужчины. Однако для достижения результатов это снижение должно проводиться последовательно в течение длительного периода времени.

Диетологи также предупреждают, что ультраобработанные продукты ускоряют старение из-за высокого содержания добавленного сахара, вредных жиров и искусственных добавок. Эти факторы напрямую связывают с диабетом 2 типа, ожирением и деменцией, наиболее распространенной формой которой является болезнь Альцгеймера.

Напомним, все больше научных исследований предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана не только старением мозга, но и бактериальной инфекцией. Это может кардинально изменить подход к ее профилактике и лечению.

Исследовательская группа во главе с микробиологом Яном Потемпой из Университета Луисвилля выяснила, что инфекция, которая начинается в полости рта, может колонизировать мозг и стимулировать выработку бета-амилоида (Aβ) — белка, связывающегося с возникновением болезни.