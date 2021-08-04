Охладись: 7 продуктов для жаркого лета

Древнейшая система традиционной медицины Аюрведа говорит, что правильная диета поможет не только держать в форме организм и тело, но и охладить его в нужный момент.

Вот 7 продуктов, которые, по Аюрведе, успокоят вашу дошу Питта — энергию пищеварения, обмена веществ и помогут адекватно воспринимать окружающий мир, а значит адаптироваться и к жаркому августу.

Арбуз

Он хорош, как отдельное блюдо (не путать с десертом!). Если не хотите играть с нарезкой аккуратных кусочков, употребляйте его в виде фреша.

Арбуз на 90% состоит из воды. Это богатый источник антиоксидантов и необходимых электролитов — веществ крови, которые поддерживают функции нервов и мышц, кислотно-щелочной и водный балансы.

Арбуз выводит лишнюю жидкость из организма и хорошо влияет на состояние печени и почек.

Главное, не переесть. В 100 г арбузной мякоти — до 10 г сахара.

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Топленое масло

Согласно Аюрведе, топленое масло охлаждает как тело, так и разум. Поскольку оно помогает успокоить Питту, его следует употреблять в начале еды.

Не сочетайте его с холодными продуктами, например, мороженым или водой со льдом. Лучше пейте чуть теплую воду.

Огурец

В Аюрведе огурец иногда называют «сушетала», что означает «естественно прохладный». Его прописывают пациентам, которые жалуются на проблемы с мочеиспусканием и чрезмерную жажду.

Огурец охлаждает лучше. Добавьте его в свой рацион и сохраните прохладу летом.

Приготовьте вкусный напиток. Взбейте блендером огурец и листья мяты до однородной массы. Добавьте воды, лимонный сок, тертый имбирь по вкусу и поставьте в холодильник на час.

Зеленая гречка

В жару многие люди страдают от ухудшения сна, поэтому диетологи рекомендуют ввести в рацион зеленый гречку. Благодаря высокому содержанию железа, она укрепляет нервную систему, благоприятно влияет на сон и психоэмоциональное состояние.

Мята

Мята — распространенный компонент аюрведических препаратов для облегчения респираторных заболеваний, тошноты, головной боли. Она помогает при проблемах с пищеварением. Через естественные охладительные свойства, мята также полезна для здоровья полости рта.

Семена льна

Охлаждают организм не хуже лимона. Их можно употреблять в любое время.

Семя льна полезно при запорах, ожирении и повышенном артериальном давлении.

Лимон

Лимонад — природное потогонное средство, помогающее вашей коже легко выводить жидкость из организма, тем самым быстрее его охлаждать.

Согласно Аюрведе, лимон способствует пищеварению и освежает полость рта. Он также снижает содержание холестерина в кровеносных сосудах, поэтому проблемы с сердцем сводятся на нет.

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