Оказывается, из кукурузных "волос" делают лекарства от множества болезней: чем полезно растение

В августе на украинских полях уже созревает кукуруза. Наверное, многие в детстве ели сорванные с бабушкиных грядок спелые сладкие початки и заплетали из кукурузных "волос" косы. Оказывается, что кукурузу не только едят, а из нее еще и изготавливают лекарства. Это универсальная зерновая культура: ее зерна употребляют в пищу, из стеблей и листьев делают корм для животных. А из рыльцев – волокон, напоминающих волосы – изготавливают лекарственные препараты. Кукурузные рыльца можно заготавливать самостоятельно, чтобы потом употреблять для профилактики различных заболеваний и снижения веса.

Польза кукурузных волосяных волокон

Природа наделила кукурузу не только вкусными зернами, но и целебными свойствами. И именно в ее волосяных волокнах содержится множество полезных микроэлементов. Это витамины С, К, РР, группы В, органические кислоты – аскорбиновая и пантотеновая. Также кукурузные рыльца богаты жирными маслами, алкалоидами, смолами и камедью. Все эти составляющие обладают множеством лекарственных свойств и лечат кучу заболеваний:

останавливают внутренние кровотечения;

способствуют укреплению стенок сосудов;

действуют как желчегонное и мочегонное средства;

помогают при гепатите;

лечат геморрой;

снижают уровень сахара в крови;

уменьшают отеки, выводя избыток жидкости из организма.

Как применять кукурузу и рыльца для лечения

Для быстрого похудения применяют отвар, снижающий аппетит. Чтобы приготовить чай, нужно взять 3 ст. л волокнистого сырья, залить стаканом кипятка и принимать каждые 4 часа перед едой.

Для профилактики атеросклероза и гипертонии принимают кукурузное масло, которое можно приобрести в магазине, по 1 ст. л 3 раза в день в течение 3 недель. Такой курс лечения следует делать три раза в год.

Вареная кукуруза очень полезна для лечения заболеваний печени и почек, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Очень полезна мука кукурузы, которая используется как косметическое средство для удаления комедонов. Чтобы приготовить такую маску для лица, нужно взять 2 ст. л муки, белок одного куриного яйца, тщательно все перемешать. Получившуюся смесь нанести на лицо и держать до высыхания. Затем смыть теплой водой.

Также готовят экстракт из спирта, крепость которого должна составлять 70%. Следует смешать сырье и спирт в пропорции 1:1 и принимать по 30 капель 3 раза в день.

Кому нельзя употреблять кукурузные рыльца

Не рекомендуются к употреблению лекарственные средства на основе рылец людям с варикозным расширением вен, тромбофлебитом и повышенным свертыванием крови. Нужно осторожно относиться к такому лекарству людям, имеющим проблемы с мочевыводящей системой. Также не следует применять лекарство женщинам во время месячных и беременным.

Во всех остальных случаях употребление такого лекарства будет способствовать похудению и очищению организма.

Как заготовить сырье из кукурузы

Кукурузные рыльца заготавливают во время молочно-воскового созревания кочанов. Сушат волокна в хорошо проветриваемом помещении. Нужно разложить рыльца тонким слоем на светлой бумаге или ткани. Если сушка искусственная, то волокна следует сушить при температуре 40 градусов. Хранится заготовленное сырье в течение трех лет в сухом помещении.

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