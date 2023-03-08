Оказывается, поза имеет значение: как спать, чтобы проснуться свежим и здоровым

Качественный сон дарит нам прилив энергии и сил, а еще он очень важен для здоровья. Но иногда бывает такое чувство, что после сна болит все тело и кажется, что человек вообще не спал. Оказывается все дело в позе. Как правильно спать, чтобы выспаться читайте в материале ТСН.ua.

О преимуществах и недостатках разных поз для сна рассказали в Sleep Foundation. Оказывается, то, как мы спим, влияет на наше самочувствие и здоровье.

Сон на боку: преимущества и недостатки

По статистике около 50% от общего времени сна занимает именно сон на боку. Это лучшая поза для сна для пожилых людей, ведь с годами уменьшается гибкость позвоночника. Также спать на боку рекомендуют беременным.

Если интересно, как правильно спать для позвоночника и спины, то поза на боку считается лучшей в таком случае. А еще она помогает:

выровнять позвоночник;

уменьшить храп и изжогу (однако нужно спать на левом боку);

менее вероятно вызывать боли в спине утром.

По боли в спине, шее лучше спать на боку с подушкой или одеялом между коленями (толщина подушки или одеяла должна соответствовать расстоянию между плечом и шеей).

Спание на боку имеет и свои недостатки, среди которых:

нельзя спать так, если есть боли в плечах (или нужно использовать мягкий матрас, чтобы плечи и бедра "погружались" глубже, чем средний отдел позвоночника);

от такой позы могут образовываться морщины, ведь лицо прижимается к подушечке, кожа растягивается и сжимается (часто можно заметить, что на щеке от подушки остались исчезающие впоследствии следы).

Можно ли спать на спине: плюсы и минусы такой позы

Это вторая по популярности поза для сна. Она также считается лучшей для позвоночника, ведь помогает удерживать его в правильном положении, распределив вес тела. Если у человека заложен нос, рекомендуется спать именно на спине. Также считается, что в такой позе образуется меньше морщин на лице.

А еще это лучшая поза для сна, если у человека болит шея. Она помогает предотвратить смещение, которое часто возникает, если спать на животе или боку. Однако для нее нужно также использовать правильную подушку – она должна позволять шее и голове опускаться глубже.

Кому лучше бодрствовать на спине:

людям, имеющим апноэ (задержка дыхания на длительный период времени) или храпящие — поза на спине может способствовать коллапсу дыхательных путей;

беременным и людям, у которых наблюдаются сильные боли в спине – усиливается давление на сердце, что приводит к ухудшению кровообращения;

людям, у которых бывает кислотный рефлюкс – симптомы учащаются или начинаются во сне.

Пожилым людям становится гораздо труднее дышать, если они спят на спине.

Сон на животе: за и против

Это наименее популярная поза, которая занимает меньше всего времени сна. Главное ее преимущество в том, что она помогает избавиться от храпа, а еще в такой позиции открываются дыхательные пути. Однако дышать может быть тяжелее из-за ребр, работающих против гравитации. А еще сон на животе часто бывает беспокойным.

На животе не рекомендуется спать беременным, людям, у которых есть боли в шее или спине. При такой позе обеспечивается малейшая поддержка спины и увеличивается давление на позвоночник. Поэтому иногда после пробуждения можно ощущать боль. Также залеживается шея, потому что она повернута на одну сторону долгое время.

Если вы любите спать на животе, лучше использовать очень тонкую подушку или обходиться без нее. Так можно уменьшить наклон шеи и искривление позвоночника. Под бедра можно подкладывать тонкую подушку для выравнивания позвоночника и уменьшение давления на него.

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