Оккупанты уничтожили 40 медучреждений Украины

Из-за разрушений больниц сотни тысяч человек потеряли бесперебойный доступ к необходимой медицинской помощи.

Пули и снаряды российских военных повредили уже 400 учреждений здравоохранения, еще 40 медучреждений разрушены и восстановлению не подлежат.

Об этом сообщили в Минздраве.

Во многих фронтовых и причастных к линии фронта регионах ограничен доступ пациентов к важным лекарствам.

Кроме того, российские военные продолжают блокировать гуманитарные конвои, которые могли бы доставить лекарства на временно оккупированные территории. Такие действия россиян являются подлинным терроризмом.

Также напомним историю, ставшую одной из многих в серии о храбрости украинских медиков, их отчаянности и героизме во время войны.

Фельдшерка бригады скорой медицинской помощи Карбонитской подстанции Лисичанского коммунального лечебно-профилактического учреждения Светлана Клос вместе с отцом вывезла из зоны обстрелов два автомобиля скорой помощи.