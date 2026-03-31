Оливковое или сливочное масло: что быстрее повышает холестерин и вредит сердцу

Масло / © www.freepik.com/free-photo

Оливковое масло считается более полезным для контроля уровня холестерина, чем сливочное масло, благодаря содержанию полезных жиров и антиоксидантов. Зато масло, богатое насыщенными жирами, может повышать риски для сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Холестерин — это вещество, которое организм частично вырабатывает сам, а частично получает из пищи. Он необходим для синтеза гормонов, витамина D и нормального пищеварения. При этом важное значение имеет его тип. Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) называют «хорошим» холестерином, поскольку они помогают выводить его избыток из организма. Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), наоборот, могут накапливаться в стенках артерий и повышать риск сердечных заболеваний и инсульта. Отдельно выделяют липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), которые также связаны с

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Американской ассоциации сердца (AHA), оливковое масло рекомендовано как часть рациона, полезного для сердца. Оно содержит значительное количество мононенасыщенных жиров, которые способствуют повышению уровня ЛПВП и снижению ЛПНП. Исследования также показывают, что такие жиры могут снижать артериальное давление и воспаление, а следовательно — уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Оливковое масло является ключевым элементом средиземноморской диеты. По результатам нескольких исследований, его регулярное потребление связано со снижением уровня ЛПНП и повышением ЛПВП в большей степени, чем при использовании других растительных масел. Дополнительную пользу обеспечивают полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Они помогают уменьшать окислительный стресс и защищают сосуды. В одном из исследований с участием людей с повышенным уровнем ЛПНП после четырех недель потребления оливкового масла этот показатель снизился.

Особо отмечают оливковое масло первого отжима (extra virgin). Оно получается без рафинирования, путем холодного отжима, и содержит больше антиоксидантов, чем обычное оливковое масло. Оба вида остаются источником мононенасыщенных жиров, но extra virgin имеет дополнительные преимущества благодаря более высокому содержанию биологически активных соединений.

Сливочное масло имеет другой состав. Оно изготавливается из сливок или молока и содержит преимущественно насыщенные жиры. Исследования показывают, что такие жиры повышают уровень ЛПНП. В то же время они могут увеличивать и уровень ЛПВП, однако рост «плохого» холестерина перевешивает потенциальные преимущества.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, связанный с употреблением сливочного масла, по данным исследований, является небольшим, но не нулевым. Именно поэтому его рекомендуют ограничивать, особенно людям с повышенным уровнем ЛПНП. Для тех, у кого этот показатель в норме, допустимо умеренное потребление — не более 6% от суточной калорийности. В рамках стандартного рациона на 2000 калорий это составляет менее 13 граммов насыщенных жиров в день. При этом одна столовая ложка сливочного масла содержит более 7 граммов насыщенных жиров.

Общие рекомендации по питанию предусматривают, что от 20% до 25% суточной калорийности должны поступать из моно- и полиненасыщенных жиров, а доля насыщенных жиров не должна превышать 10%. Мононенасыщенные жиры (в частности в оливковом масле и орехах) способствуют снижению уровня холестерина и артериального давления. Полиненасыщенные жиры, содержащиеся в рыбе, орехах и семенах, также помогают уменьшать уровень ЛПНП и риск сердечных заболеваний. Зато насыщенные жиры и трансжиры связаны с повышением этих рисков и должны составлять минимальную долю рациона.

Напомним, ранее мы сообщали, что полезные для кишечника продукты могут иметь обратную сторону для сердца. Эксперты предупреждают об избытке соли и сахара в популярных ферментированных блюдах и напитках.