Омега-3 могут улучшить здоровье мозга – новые доказательства исследователей

Больше подтверждений тому, что хорошо для сердца – хорошо для головы.

Вы получили свою норму омега-3 на этой неделе? В течение многих лет специалисты рекомендуют есть не менее двух порций рыбы в неделю для поддержания когнитивных функций в дополнение к здоровью сердечно-сосудистой системы.

Жирная рыба, как лосось, скумбрия, сардины и тунец, является лучшим источником основного питательного вещества, омега-3 жирных кислот.

Возможно, вы будете более осознанно относиться к потреблению омега-3 после того, как узнаете результаты нового исследования, в котором особое внимание уделялось влиянию диеты на мозг людей в среднем возрасте.

Также читайте Утка с грибами и айвой: рецепт праздничного блюда

Исследователи все чаще доказывают, что деменция не является неизбежной в пожилом возрасте, и мы можем снизить риск развития болезни, уносящей разум с помощью диеты.

Новые выводы

Недавно исследователи Института болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний им. Биггс в UT Health San Antonio и других исследовательских институтов мозга проанализировали связь между концентрацией омега-3 жирных кислот в эритроцитах и когнитивными маркерами старения мозга у взрослых среднего возраста. В исследовании, опубликованном в 2022 году в журнале Neurology, приняли участие 2183 человека с отсутствием проблем с памятью и здоровьем мозга.

Ученые измерили концентрацию в крови испытуемых эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот, длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот омега-3, в наибольшем количестве содержащихся в жирной рыбе. Затем они использовали МРТ головного мозга для измерения объема мозга участников, включая общий объем серого вещества, гиппокампа и белого вещества. Сравнивая концентрации омега-3 с показателями мозга, а также с такими когнитивными функциями как память и мышление, исследователи обнаружили корреляцию между высшим содержанием омега-3, большим объемом мозга и лучшими когнитивными способностями.

Более того, согласно исследованию, рыбий жир защищает носителей варианта гена, называемого APOE e4, который подвергает их большему риску развития болезни Альцгеймера. Носители АРОЭ-е4 с более высокими концентрациями ДГК демонстрировали большие объемы гиппокампа, тогда как более высокий уровень ЭПК в крови был связан с лучшим абстрактным мышлением.

"Это убедительное исследование, подчеркивающее важную связь между омега-3 и когнитивной функцией и продолжающее закладывать основу для использования пищи в качестве лекарства", — говорит Ума Найду, доктор медицинских наук, психиатр-диетология.

По ее словам, жирные кислоты омега-3 являются одним из важнейших питательных веществ, рекомендованных для поддержания психического здоровья с помощью питания.

Наш организм не производит омега-3, поэтому лучший способ получить это важное питательное вещество – есть больше рыбы. Вы можете получить омега-3 растительного происхождения, так называемую альфа-линоленовую кислоту (АЛК), употребляя грецкие орехи, льняные семена, но ваш организм должен превращать АЛК в ДГК и ЭПК. Другими источниками являются яйца, обогащенные омега-3 и арахисовым маслом.

Также читайте Почему врачи называют омега-3 лучшими витаминами для профилактики болезни сердца

Однако вы получите больше пользы, если будете есть жирную рыбу:

сельдь,

дикий лосось,

тунец (в том числе консервированный тунец),

скумбрия,

сардины,

анчоусы,

форель,

полосатого окуня.

Если вам тяжело есть больше двух порций рыбы в неделю, вы можете рассмотреть возможность приема добавок с рыбьим жиром. Но диетологи и многие врачи рекомендуют получать омега-3 непосредственно из продуктов.

Также было доказано, что яйца могут снизить воспаление, помочь вам нарастить мышечную массу и укрепить иммунную систему.

Читайте также: