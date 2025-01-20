Омега-3: польза полиненасыщенной кислоты, в каких продуктах содержится больше всего

Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты, которые не синтезируются организмом человека, а попадают в него вместе с пищей. Их следует употреблять для надлежащей работы всех внутренних органов и укрепления иммунитета, особенно в осенне-зимний период.

Врачи рекомендуют употреблять продукты с содержанием омега-3, чтобы ускорить метаболизм, укрепить сердце и сосуды, снизить уровень плохого холестерина в крови. Также полиненасыщенные жирные кислоты помогают избавиться от тревожности, стабилизируют кровяное давление, поддерживают здоровье глаз и защищают организм от внутренних воспалений.

Омега-3 состоит EPA и DHA кислот, официальная рекомендованная доза приема в день – 250 мг. Рассказываем, в каких продуктах содержится больше всего омега-3.

В каких продуктах больше всего омега-3

Скумбрия. Это очень популярная вкусная рыба, которую обычно едят запеченной, засоленной или копченой. Она практически переполнена питательными веществами. 100 г рыбы содержит 500% от необходимой дневной нормы витамина В12 и 130% селена, а также 4580 мг кислот EPA и DHA.

Это очень популярная вкусная рыба, которую обычно едят запеченной, засоленной или копченой. Она практически переполнена питательными веществами. 100 г рыбы содержит 500% от необходимой дневной нормы витамина В12 и 130% селена, а также 4580 мг кислот EPA и DHA. Лосось считается одним из самых полезных продуктов в мире. Рыба содержит белок, витамин D, витамины группы B и селен. Те люди, которые регулярно употребляют лосось, меньше страдают депрессией, не болеют деменцией и не имеют проблем с сердцем. В 100 г продукта содержится 350 мг омега-3.

считается одним из самых полезных продуктов в мире. Рыба содержит белок, витамин D, витамины группы B и селен. Те люди, которые регулярно употребляют лосось, меньше страдают депрессией, не болеют деменцией и не имеют проблем с сердцем. В 100 г продукта содержится 350 мг омега-3. Семена льна употребляют в виде масла или добавляют в салаты. Семена льна считаются самым богатым источником полиненасыщенной жирной кислоты омега-3. Также они содержат много клетчатки, магния и других полезных микроэлементов. 10 г цельных семян льна – это одна столовая ложка, содержат 2350 мг омега-3.

употребляют в виде масла или добавляют в салаты. Семена льна считаются самым богатым источником полиненасыщенной жирной кислоты омега-3. Также они содержат много клетчатки, магния и других полезных микроэлементов. 10 г цельных семян льна – это одна столовая ложка, содержат 2350 мг омега-3. Грецкие орехи крайне питательны и богаты клетчаткой, также содержат медь, марганец и витамин Е. Врачи рекомендуют есть ядра орехов с тонкой кожурой, потому что в ней содержатся антиоксидантные соединения. Семь целых ядер грецкого ореха содержит 2570 мг полиненасыщенной жирной кислоты омега-3.

Омега-3 в значительном количестве содержится в других морепродуктах, в частности, в тунце, печени трески, устрицах, сельди и т.д. Также полиненасыщенная кислота есть в яйцах, мясе и молоке, семенах чиа и конопли, в овощах – шпинате, портулаке и брюссельской капусте.

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