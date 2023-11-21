Омолодится мозг и улучшится память в любом возрасте: добавьте два продукта в рацион

С годами большинство когнитивных функций начинают снижаться. Диетологи советуют включить в свой ежедневный рацион два продукта, которые положительно влияют на работу мозга.

Как рассказывают в She finds, часто человек может испытывать проблемы с ночным сном из-за ряда факторов, в том числе и гормональных изменений. К счастью есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы поддерживать свой мозг таким же острым, как всегда, поддерживать свое настроение в отличной форме и лучше спать.

Как оказалось, один из важнейших шагов, который вы можете предпринять, когда речь заходит об улучшении здоровья мозга, – сделать здоровое питание приоритетом. Еда, которую вы едите, влияет не только на здоровье вашего тела; они также могут значительно изменить ваше когнитивное функционирование, настроение и сон.

Здоровое питание положительно влияет на все рабочие процессы в организме. Но есть некоторые продукты, которые улучшают работу мозга. И о них рассказала диетология Кэтрин Джервасио. По ее словам, добавление жирной рыбы, орехов и семян в ежедневный рацион является одним из способов поддерживать эффективную работу вашего мозга после 40 лет.

Какой продукт полезен для мозга / Фото: Pexels

Рыба является одним из самых полезных продуктов питания. Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия содержит не только здоровые жиры, которые могут помочь поддерживать ваше тело в отличной форме, но и может творить чудеса для вашей концентрации и настроения.

"Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье мозга и уменьшают воспаление", — объясняет Джервасио. "Это может помочь поднять настроение и сосредоточиться". Она рекомендует разделять жирную рыбу на 2-3 приема пищи в неделю. "Лучше жарить ее на гриле или запекать и есть вместе с салатами и другими продуктами с высоким содержанием клетчатки", — говорит она.

Особенно полезно заменить красное мясо рыбой, поскольку красное мясо может вызвать воспаление и негативно отразиться как на вашем теле, так и на работе мозга.

Что улучшает работу мозга / Фото: Pexels

Не забывайте также добавлять орехи и семена. Независимо от того, едите ли вы их с овсяной кашей, посыпаете йогурт, заправляете ими салаты или просто перекусываете горстью между приемами пищи, орехи и семена – это маленькие, но мощные продукты, пользу которых не стоит недооценивать, особенно если вы думаете о здоровье вашего мозга.

Орехи и семена не только могут дать вам энергии, повышать концентрацию внимания и защищать мозг от возрастных изменений, но даже помогут вам лучше спать. "Они содержат триптофан, который может значительно улучшать сон и работает вместе с гормоном серотонином", – объясняет Джервасио.

Наконец, ключом к поддержанию вашего мозга в идеальной форме является регулярное применение ряда полезных для мозга привычек, в частности соблюдение здоровой диеты, богатой питательными веществами, которая может творить чудеса как для вашего тела, так и для мозга. Если сомневаетесь, заполните свою морозильную камеру лососем, а амбар – орехами и семенами!

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