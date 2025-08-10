ТСН в социальных сетях

Он сделает волосы густыми и прочными: какой сухофрукт необходимо включить в свой рацион

Только несколько плодов в день помогут укрепить фолликулы и улучшить состояние ваших локонов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой сухофрукт укрепляет волосы

Какой сухофрукт укрепляет волосы / © Credits

Вскоре осень, и это время года становится настоящим испытанием для наших волос. Холодный воздух, ежедневное ношение головных уборов и недостаток витаминов могут привести к ломкости, выпадению и тусклому виду локонов. Но есть простое и вкусное решение, которое поможет вернуть вашим волосам силу и сияние. Просто необходимо регулярно есть финики. Всего 3-4 плода в день могут положительно повлиять на состояние ваших локонов уже через несколько недель. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Какая польза фиников для волос

Финики — это мощный источник полезных веществ.

  • Витамин B5 укрепляет корни волос и активизирует их рост.

  • Витамин С поддерживает здоровую микрофлору кожи головы и уменьшает ломкость.

  • Железо улучшает кровообращение и обеспечивает волосяные фолликулы кислородом.

  • Регулярное употребление фиников уменьшает сухость и предотвращает сечение кончиков.

  • Локоны становятся гладкими, блестящими и менее склонными к выпадению.

Кроме того, что финики полезно есть, их можно использовать также для ухода за волосами. Для этого нужно измельчить сухофрукты, залить кипятком и настоять 30 минут. Затем процедите и используйте полученный настой в качестве ополаскивателя после мытья головы. Это натуральное средство увлажнит кожу головы, уменьшит зуд и шелушение, а также улучшит общее состояние ваших локонов.

