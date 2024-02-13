Она превосходит даже дорогую семгу и форель: названа самая полезная рыба для пожилых людей

Врачи отмечают, что сельдь значительно полезнее, чем дорогая красная рыба вида лососевых. Это связано с тем, что ее не выращивают в искусственных водоемах, а вылавливают из природной среды. Форель и семгу, которую выращивают на фермах, кормят разнообразными добавками, из-за чего теряется ценность мяса. Сельдь, которая живет в холодных водах, содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые являются неоценимыми для нашего организма. Мы можем взять их только из продуктов питания, в частности, из рыбы. Рассказываем, в чем польза сельди для здоровья людей зрелого возраста.

Какая польза сельди для людей зрелого возраста

Укрепление сердечно-сосудистой системы. Благодаря жирным кислотам омега-3, содержащимся в селедке, снижается уровень плохого холестерина в крови, уменьшаются риски патологических заболеваний сердца. Также эта рыба способна снизить воспалительные процессы в организме, провоцирующие инфаркты и инсульты.

Благодаря жирным кислотам омега-3, содержащимся в селедке, снижается уровень плохого холестерина в крови, уменьшаются риски патологических заболеваний сердца. Также эта рыба способна снизить воспалительные процессы в организме, провоцирующие инфаркты и инсульты. Защита от свободных радикалов. Регулярное употребление сельди нивелирует риски заболевания раком. Поскольку в рыбе содержится белок, который расщепляется до коротких пептидов – аминокислот, защищающих клетки от воздействия свободных радикалов, вызывающих онкологию.

Регулярное употребление сельди нивелирует риски заболевания раком. Поскольку в рыбе содержится белок, который расщепляется до коротких пептидов – аминокислот, защищающих клетки от воздействия свободных радикалов, вызывающих онкологию. Здоровье щитовидной железы. За счет содержания селена сельдь положительно влияет на работу как сердечно-сосудистой системы, так и щитовидной железы, также регулирует уровень сахара в крови. Употребление сельди предупреждает заболевание диабетом второго типа, так как рыба содержит в своем составе йод и хром.

За счет содержания селена сельдь положительно влияет на работу как сердечно-сосудистой системы, так и щитовидной железы, также регулирует уровень сахара в крови. Употребление сельди предупреждает заболевание диабетом второго типа, так как рыба содержит в своем составе йод и хром. Укрепление костной ткани. Рыба содержит большую долю витамина D, поэтому способна предупредить заболевание остеопорозом и укрепляет суставы, делает их эластичными.

Рыба содержит большую долю витамина D, поэтому способна предупредить заболевание остеопорозом и укрепляет суставы, делает их эластичными. Поддерживает должную работу нервной системы и укрепляет иммунитет. Благодаря содержанию аминокислот и полиненасыщенных жиров сельдь положительно влияет на нервную систему и качество сна. Также укрепляет иммунную систему, защищая от вирусных болезней.

Кому нельзя есть сельдь

Вареная или запеченная рыба не принесет никакого вреда организму, если нет индивидуальной непереносимости. А вот соленой рыбой, более привычной для нас, злоупотреблять не следует. Соль удерживает жидкость, чем может вызвать отеки тела. Также может повышаться давление и нагрузка на сердце, поэтому рыбу не стоит есть тем, кто болеет гипертонией. Соленую сельдь не следует есть людям, имеющим проблемы с почками.

Врачи также не рекомендуют употреблять соленую рыбу кормящим женщинам, потому что она является сильным аллергеном, поэтому может навредить младенцу. Кроме того, соленая рыба влияет на вкус грудного молока.

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