Онемение руки может быть не таким безобидным, как кажется: врачи объяснили причины

Почему немеют руки / © pexels.com

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Онемение руки после сна или длительного пребывания в неудобной позе чаще всего носит временный характер и не представляет опасности. Однако если такой симптом возникает регулярно, долго не проходит или сочетается с другими нарушениями, он может указывать на заболевание нервной системы, позвоночника или даже быть проявлением инсульта.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Онемение возникает из-за нарушения передачи нервных сигналов, отвечающих за чувствительность. Наиболее распространённой причиной является длительное сдавливание нерва или кровеносных сосудов во время сна или сидения. После смены положения тела кровообращение и работа нервов восстанавливаются, поэтому неприятные ощущения обычно проходят через несколько минут.

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Если же симптом повторяется или не проходит, причиной могут быть проблемы с шейным отделом позвоночника. В частности, при грыже межпозвоночного диска или износе может происходить сдавливание нервного корешка. Тогда боль и потеря чувствительности распространяются от шеи к плечу, руке и пальцам, а дискомфорт нередко усиливается при движениях головой.

Среди распространенных причин медики также называют синдром запястного канала. При этом состоянии из-за сдавления срединного нерва в области запястья чаще всего немеют большой, указательный и средний пальцы. Такие симптомы обычно беспокоят ночью или после пробуждения. Чаще всего эта проблема возникает у людей, которые много работают за компьютером или регулярно выполняют однообразные движения руками.

Покалывание и потеря чувствительности могут быть связаны и с дефицитом витамина B12. В группе риска находятся пожилые люди, те, кто придерживается вегетарианского или веганского питания, а также люди с нарушением всасывания питательных веществ.

Еще одной возможной причиной является диабет. При длительном повышении уровня сахара в крови постепенно повреждаются нервные волокна, что приводит к развитию диабетической нейропатии. Чаще всего она поражает стопы, однако может вызывать онемение и в кистях или предплечьях.

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Иногда временное покалывание или потеря чувствительности возникают во время сильного стресса или панической атаки. В частности, это может быть связано с гипервентиляцией, которая изменяет уровень углекислого газа в крови.

В то же время медики подчеркивают: если рука внезапно онемела только с одной стороны тела, а также появились нарушения речи, слабость в конечностях, онемение лица, опущение уголка рта или ухудшение зрения, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Такие симптомы могут свидетельствовать об инсульте.

Не стоит откладывать визит к врачу и в тех случаях, когда онемение возникает всё чаще, не проходит в течение нескольких минут, сопровождается болью или мышечной слабостью, мешает повседневной жизни или появляется без видимой причины. По словам специалистов, своевременное обследование позволяет установить причину симптомов и начать лечение на ранней стадии.

Напомним, что некоторые повседневные привычки могут создавать лишнюю нагрузку на сосуды и сердце. Врач объяснил, что именно может быть опасным и как снизить риски.

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