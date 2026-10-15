Они есть почти на каждой кухне: эти две специи могут помочь снизить уровень холестерина

Какие специи снижают холестерин — названы две самые полезные / © Freepik

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Некоторые привычные специи могут стать полезным дополнением к рациону людей, следящих за уровнем холестерина. Диетологи выделяют корицу и чеснок — исследования связывают их употребление со снижением уровня так называемого «плохого» холестерина.

Об этом пишет Verywell Health со ссылкой на диетологов Кэри Ганс и Уитни Стюарт.

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Корица

По словам Ганса, корица может влиять на то, как организм перерабатывает жиры и холестерин. Ряд исследований свидетельствует о том, что эта специя способна несколько снижать общий холестерин и уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), в частности у людей с диабетом. В то же время результаты исследований не являются однозначными.

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Корицу можно добавлять в овсянку, йогурт, кофе и смузи, а также использовать для приготовления овощей и других блюд. Она содержит циннамальдегид и полифенолы — растительные соединения, которые также связывают со снижением воспаления и поддержанием нормального уровня сахара в крови.

Чеснок

Стюарт среди приправ для контроля холестерина отдаёт предпочтение чесноку. При его измельчении образуются серосодержащие соединения, в частности аллицин. По словам диетолога, они могут замедлять выработку холестерина печенью, а антиоксидантные свойства чеснока — защищать ЛПНП от окисления, связанного с образованием бляшек в артериях.

Чтобы дать алицину время образоваться, специалист советует измельчить или раздавить чеснок и оставить его примерно на 10 минут перед термической обработкой.

Чеснок можно добавлять в овощи, бобовые, супы, хумус и другие блюда. Подойдет и чесночный порошок.

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В то же время эксперты подчеркивают: ни чеснок, ни корица не являются самостоятельным средством лечения высокого холестерина и не могут заменить назначенные врачом препараты. Наибольшее значение имеют общий рацион и образ жизни.

Напомним, ранее эксперты назвали новый продукт, который может улучшать настроение. Он также является отличным компонентом сбалансированного рациона и может поддержать организм.

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