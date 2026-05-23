"Они никогда не прекратят расти": откровенная история девушки, которой размер бюста разрушает личную жизнь
Саммер Робертс страдает редким заболеванием — макромастией, из-за которого ее грудь никогда не прекратит расти.
Для многих женщин большая грудь кажется мечтой, но для 28-летней Саммер Робертс она стала настоящим испытанием. Ее бюст буквально никогда не перестанет увеличиваться, превращая обычные ежедневные дела в тяжелый квест, а свидание — в сплошное разочарование.
Свою историю борьбы с редким заболеванием девушка поведала в интервью UNILAD.
Почему операция - не выход
Диагноз «макромастия» Саммер услышала в 25 лет. Это редкое состояние заставляет молочные железы чрезмерно разрастаться.
Девушка признается, что всю жизнь мечтала лечь под нож хирурга и сделать редукцию (уменьшение груди), чтобы избавиться от боли в спине и шее. Однако врачи ошеломили ее новостью: даже если хирургически удалить часть ткани, из-за особенностей болезни грудь все равно отрастет до предыдущих размеров.
«Я — это не только моя грудь»
Помимо физического дискомфорта в быту Саммер сталкивается с уникальными проблемами на романтическом фронте. Найти адекватного партнера оказалось сверхсложной задачей.
«Мужчины практически не смотрят мне в глаза. Недавно я ходила на свидание с парнем, который за весь вечер ни разу не посмотрел на мое лицо. Когда я прямо сделала ему замечание, он просто ответил: "А разве можно меня обвинять?", - жалуется Робертс.
По словам девушки, в приложениях для знакомств ее формы – это всегда первое, что обсуждают мужчины. К тому же многие пользователи вообще жалуются на ее профиль, считая, что ее фотографии ненастоящие, а страница фейковая.
«Это так раздражает. Я — это не только моя грудь. Поймите правильно, я люблю свое тело и возможности, которые оно мне дало. Но я бы очень хотела, чтобы моя личная жизнь складывалась иначе», — признается Саммер.
Она добавляет, что до сих пор не встретила ни одного мужчину, который бы не упомянул о ее бюсте в первые пять минут разговора, ведь большинство просто ищет возможность удовлетворить свой фетиш.
От комплексов к уверенности
Путь к принятию себя был для Саммера долгим. Раньше из-за постоянного внимания и непропорциональных форм она чувствовала себя «безобразной и отвратительной». Однако со временем, в частности, благодаря созданию контента на платформе OnlyFans, она научилась воспринимать свое тело и стала гораздо увереннее.
«Я знаю, что мой будущий мужчина где-то существует. Ему точно нравиться моя грудь, но он будет ценить меня как личность, а не просто как тело», — заключает девушка.
Что такое макромастия: главные симптомы
По данным авторитетной Кливлендской клиники, макромастия сопровождается рядом крайне неприятных и болезненных симптомов:
сильная боль в шее, спине и самой груди;
искривление осанки;
инфекции или раны на коже под грудью;
потеря чувствительности в сосках;
болезненные следы и вмятины на плечах от бретелек бюстгальтера;
серьезные психологические проблемы с восприятием собственного тела
Напомним, в западных соцсетях активно продвигают «увеличение груди без имплантов» с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Но врачи предупреждают о возможных серьезных рисках увеличения груди без операции.