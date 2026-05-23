"Они никогда не прекратят расти": откровенная история девушки, которой размер бюста разрушает личную жизнь

Саммер Робертс установили диагноз макроматия / © Instagram

Для многих женщин большая грудь кажется мечтой, но для 28-летней Саммер Робертс она стала настоящим испытанием. Ее бюст буквально никогда не перестанет увеличиваться, превращая обычные ежедневные дела в тяжелый квест, а свидание — в сплошное разочарование.

Свою историю борьбы с редким заболеванием девушка поведала в интервью UNILAD.

Почему операция - не выход

Диагноз «макромастия» Саммер услышала в 25 лет. Это редкое состояние заставляет молочные железы чрезмерно разрастаться.

Девушка признается, что всю жизнь мечтала лечь под нож хирурга и сделать редукцию (уменьшение груди), чтобы избавиться от боли в спине и шее. Однако врачи ошеломили ее новостью: даже если хирургически удалить часть ткани, из-за особенностей болезни грудь все равно отрастет до предыдущих размеров.

«Я — это не только моя грудь»

Помимо физического дискомфорта в быту Саммер сталкивается с уникальными проблемами на романтическом фронте. Найти адекватного партнера оказалось сверхсложной задачей.

«Мужчины практически не смотрят мне в глаза. Недавно я ходила на свидание с парнем, который за весь вечер ни разу не посмотрел на мое лицо. Когда я прямо сделала ему замечание, он просто ответил: "А разве можно меня обвинять?", - жалуется Робертс.

По словам девушки, в приложениях для знакомств ее формы – это всегда первое, что обсуждают мужчины. К тому же многие пользователи вообще жалуются на ее профиль, считая, что ее фотографии ненастоящие, а страница фейковая.

«Это так раздражает. Я — это не только моя грудь. Поймите правильно, я люблю свое тело и возможности, которые оно мне дало. Но я бы очень хотела, чтобы моя личная жизнь складывалась иначе», — признается Саммер.

Она добавляет, что до сих пор не встретила ни одного мужчину, который бы не упомянул о ее бюсте в первые пять минут разговора, ведь большинство просто ищет возможность удовлетворить свой фетиш.

Саммер Робертс

От комплексов к уверенности

Путь к принятию себя был для Саммера долгим. Раньше из-за постоянного внимания и непропорциональных форм она чувствовала себя «безобразной и отвратительной». Однако со временем, в частности, благодаря созданию контента на платформе OnlyFans, она научилась воспринимать свое тело и стала гораздо увереннее.

«Я знаю, что мой будущий мужчина где-то существует. Ему точно нравиться моя грудь, но он будет ценить меня как личность, а не просто как тело», — заключает девушка.

Что такое макромастия: главные симптомы

По данным авторитетной Кливлендской клиники, макромастия сопровождается рядом крайне неприятных и болезненных симптомов:

сильная боль в шее, спине и самой груди;

искривление осанки;

инфекции или раны на коже под грудью;

потеря чувствительности в сосках;

болезненные следы и вмятины на плечах от бретелек бюстгальтера;

серьезные психологические проблемы с восприятием собственного тела

