Онкобольные украинцы могут получить бесплатные услуги: перечень видов медицинской помощи

Программа медицинских гарантий покрывает все важнейшие виды медицинской помощи для пациентов с онкологией на каждом этапе лечения, включая лечение и сопровождение взрослых и детей с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях
Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.
Как получить бесплатно помощь
- Чтобы получить медицинскую помощь безвозмездно, пациенту нужно взять направление семейного или лечащего врача, или перевод из другого медучреждения. Если у пациента установлен диагноз, к своему лечащему врачу он обращается без направления.
- Больной может выбирать заведение для лечения независимо от регистрации или фактического пребывания.
- Выбрать нужное заведение для лечения помогут операторы контакт-центра НСЗУ 16-77.
В общей сложности 65 медучреждений Украины заключили договор на лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях. С начала года помощь получили около 19 тысяч пациентов.
Какие бесплатные услуги могут получать онкобольные
Бесплатный перечень пакетов лечения и сопровождения пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями включает следующие услуги:
- Диагностика и лечение пациентов с подтвержденным онкогематологическим или гематологическим заболеванием и пациентов в клинико-лабораторной ремиссии в амбулаторных и стационарных условиях.
- Необходимы лабораторные исследования. А именно: развернутый клинический анализ крови на автоматическом гематологическом анализаторе; цитоморфологическое исследование клеток крови; определение группы крови и резус-фактора; биохимический анализ крови, глюкоза в цельной крови или сыворотке крови; общий анализ мочи; патоморфологические, цитологические, молекулярно-генетические, бактериологические и другие лабораторные исследования в соответствии с потребностями пациентов.
- Необходимы инструментальные исследования в амбулаторных и стационарных условиях пациентам с подтвержденным онкологическим диагнозом. В частности: магнитно-резонансная томография (в том числе с внутривенным контрастированием); рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые и другие инструментальные исследования в соответствии с потребностями пациентов.
- Обеспечение лекарственными средствами, которые Минздрав закупает централизованно, лекарствам, закупленным на средства других программ центрального и местного бюджетов, а также лекарствами из Нацперечня и необходимыми медицинскими изделиями и расходными материалами.
- Проведение лечения методом эфферентной терапии и/или с применением афереза клеток крови.
- Кислородная поддержка.
- Круглосуточное медицинское наблюдение и медсестринский уход за пациентами в стационарных условиях с возможностью проведения круглосуточного мониторинга.
- Помощь в условиях интенсивной терапии.
- Своевременная обезболивание на всех этапах диагностики и лечения при оказании амбулаторной или стационарной медицинской помощи.
- Проведение консультаций врачами других специальностей.
- Обеспечение необходимым диетическим питанием в условиях стационара и другое.
Полный перечень объема услуг нужно искать по ссылке, выберите пакет 29 «Лечение и сопровождение взрослых и детей с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях», файл «Спецификация».
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