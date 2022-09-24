Онкобольные украинцы могут получить бесплатные услуги: перечень видов медицинской помощи

Программа медицинских гарантий покрывает все важнейшие виды медицинской помощи для пациентов с онкологией на каждом этапе лечения, включая лечение и сопровождение взрослых и детей с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Как получить бесплатно помощь

Чтобы получить медицинскую помощь безвозмездно, пациенту нужно взять направление семейного или лечащего врача, или перевод из другого медучреждения. Если у пациента установлен диагноз, к своему лечащему врачу он обращается без направления.

Больной может выбирать заведение для лечения независимо от регистрации или фактического пребывания.

Выбрать нужное заведение для лечения помогут операторы контакт-центра НСЗУ 16-77.

В общей сложности 65 медучреждений Украины заключили договор на лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях. С начала года помощь получили около 19 тысяч пациентов.

Какие бесплатные услуги могут получать онкобольные

Бесплатный перечень пакетов лечения и сопровождения пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями включает следующие услуги:

Диагностика и лечение пациентов с подтвержденным онкогематологическим или гематологическим заболеванием и пациентов в клинико-лабораторной ремиссии в амбулаторных и стационарных условиях.

Необходимы лабораторные исследования. А именно: развернутый клинический анализ крови на автоматическом гематологическом анализаторе; цитоморфологическое исследование клеток крови; определение группы крови и резус-фактора; биохимический анализ крови, глюкоза в цельной крови или сыворотке крови; общий анализ мочи; патоморфологические, цитологические, молекулярно-генетические, бактериологические и другие лабораторные исследования в соответствии с потребностями пациентов.

Необходимы инструментальные исследования в амбулаторных и стационарных условиях пациентам с подтвержденным онкологическим диагнозом. В частности: магнитно-резонансная томография (в том числе с внутривенным контрастированием); рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые и другие инструментальные исследования в соответствии с потребностями пациентов.

Обеспечение лекарственными средствами, которые Минздрав закупает централизованно, лекарствам, закупленным на средства других программ центрального и местного бюджетов, а также лекарствами из Нацперечня и необходимыми медицинскими изделиями и расходными материалами.

Проведение лечения методом эфферентной терапии и/или с применением афереза клеток крови.

Кислородная поддержка.

Круглосуточное медицинское наблюдение и медсестринский уход за пациентами в стационарных условиях с возможностью проведения круглосуточного мониторинга.

Помощь в условиях интенсивной терапии.

Своевременная обезболивание на всех этапах диагностики и лечения при оказании амбулаторной или стационарной медицинской помощи.

Проведение консультаций врачами других специальностей.

Обеспечение необходимым диетическим питанием в условиях стационара и другое.

Полный перечень объема услуг нужно искать по ссылке, выберите пакет 29 «Лечение и сопровождение взрослых и детей с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях», файл «Спецификация».

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