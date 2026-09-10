Онкологи советуют отказаться от популярной добавки к утреннему кофе: чем ее заменить

Кофе / © pexels.com

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Врачи назвали популярный утренний продукт, который не следует употреблять каждый день, если вы хотите снизить риски для здоровья. Речь идет о кофейных сливках, особенно их молочные альтернативы с большим количеством сахара и других добавок.

Об этом пишет Parad.

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Для многих людей утро начинается с чашки кофе со сливками или специальным кремером. Однако онкологи советуют обратить внимание на его состав, ведь некоторые продукты содержат нежелательные для организма компоненты.

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Медицинская онкологиня и бывшая сотрудница Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) Асма Дилавари отмечает, что кофейные сливки сами по себе не представляют серьезной угрозы для здоровья. В то же время, она не советует регулярно употреблять, в частности, немолочные кремеры, в составе которых могут быть гидрогенизированные масла, добавлен сахар и подсластители.

Онколог и гематолог Джитеш Джоши также отмечает, что пока нет убедительных доказательств того, что кофейные сливки, пищевые добавки или искусственные подсластители непосредственно вызывают рак.

В то же время, по его словам, поводом для беспокойства могут быть трансжиры, содержащиеся в некоторых старых видах кремеров. Их связывают с отрицательным влиянием на сердечно-сосудистую систему и умеренным повышением риска некоторых видов рака.

Еще одна проблема — кофейные сливки могут относиться к категории ультраобработанных продуктов. Исследования связывают чрезмерное потребление такой пищи с повышенным колоректальным риском и раком молочной железы, а также общим риском развития онкологических заболеваний.

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Впрочем, врачи подчеркивают: речь не об одном конкретном продукте, якобы вызывающем рак. Значительно важнее общий рацион и регулярное употребление большого количества ультраобработанной и богатой сахаром пищи.

Чем заменить кофейные сливки

Если вы не любите пить кофе без добавок, специалисты советуют выбирать более простые альтернативы:

обычное молоко или растительное молоко без добавленного сахара;

небольшое количество сливок или полусливок;

овсяное или миндальное молоко с минимальным количеством добавленных масел и сахара.

При этом сам кофе, по словам Джоши, может иметь даже защитный эффект в отношении некоторых видов рака.

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Какие продукты онкологи советуют ограничить

Специалисты также рекомендуют не злоупотреблять:

переработанным мясом — беконом, сосисками, колбасами и мясными нарезками;

красным мясом;

алкоголем;

сладкие напитки.

Их чрезмерное употребление связывают с риском развития, в частности, колоректального рака, рака молочной железы, печени, пищевода и некоторых опухолей головы и шеи.

Главный совет врачей — делать основу рациона из как можно менее обработанных, натуральных продуктов и обращать внимание на состав того, что человек регулярно употребляет.

Впрочем, приведенные рекомендации не означают, что одна чашка кофе с кремером приведет к раку. Речь идет прежде всего о долговременных пищевых привычках и общем качестве рациона.

Ранее онкологи назвали пять правил, которые могут помочь снизить риск развития рака: отказ от табака и ограничение алкоголя, регулярные профилактические обследования, защита кожи от солнца и здоровый образ жизни. В то же время специалисты отмечают, что профилактика не дает абсолютной гарантии, но помогает вовремя выявлять заболевание и уменьшать риски.

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