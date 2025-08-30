Опасная болезнь, которая передается укусами комаров, распространяется по миру

Комар / © Associated Press

Эксперты здравоохранения предупреждают о тревожном распространении заболевания, которое вызывает вирус чикунгунья, передающийся через укусы комаров. Эта болезнь может причинять боль годами, вызывая лихорадку и боль в суставах.

Об этом сообщает издание Mirror

Вирус начал распространяться на юге Китая, но органы здравоохранения Великобритании также сообщают о всплеске случаев заболевания в стране по сравнению с прошлым годом.

Согласно последним сообщениям, в Китае зарегистрировано около 10 000 случаев заболевания, при этом больше всего — в городах Фошань и Гуанчжоу сильно пострадали.

Считается, что нынешний сильный муссон вызвал наводнение, которое превратило дождевую воду в лужи мутной и стоячей воды, что стало плодородной почвой для размножения комаров, что способствовало распространению болезни.

Какое течение болезни

Эта болезнь характеризуется такими симптомами, как боль в суставах, отек, боль в мышцах, тошнота, сыпь и усталость. Большинство людей, инфицированных чикунгунией, полностью выздоравливают в течение одной-двух недель, но боль в суставах может длиться месяцами или даже годами. До 12 процентов пациентов испытывают дискомфорт в течение трех лет после заражения.

Серьезные осложнения случаются редко, но болезнь может быть даже смертельной. Это особенно касается очень молодых людей, пожилых людей и тех, кто имеет другие сопутствующие заболевания.

Есть ли угроза для Европы

Согласно данным Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), в Англии за период с января по июнь этого года было зарегистрировано всего 73 случая заболевания. Рост на 170 процентов превышает 27 зарегистрированных случаев за аналогичный период 2024 года.

Преимущественно случаи заболевания фиксируются у британцев, которые возвращаются из путешествий в Юго-Восточной Азии.

«Существует только два вида комаров, которые передают эту болезнь, и пока они не распространены в Великобритании. Это объясняется тем, что наш климат в целом не подходит для их выживания и размножения. Поэтому пока нет риска дальнейшей передачи чикунгунии в Великобритании», — успокаивают в британском Агентстве по охране здоровья.

Напомним, в июле ВОЗ предупредила о серьезной угрозе нового масштабного распространения вируса чикунгунья, который передается через укусы комаров. Это заболевание вызвало рост количества заражений в ряде регионов мира.