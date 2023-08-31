Опасная красота: почему не стоит использовать просроченную косметику

Так хочется нанести остатки своего любимого крема на лицо, срок действия которого давно уже истек. Но здесь стоит задуматься: не повредит ли такое косметическое средство коже лица. Ведь косметика, имеющая актуальный срок годности, гарантирует здоровье и красоту вашей кожи. А используя просроченные продукты, можно подвергнуться высыпаниям, аллергическим реакциям и инфекции.

Можно ли пользоваться косметикой, у которой истек срок годности?

Если производитель пишет срок годности своего продукта, значит, он несет ответственность за безопасность и эффективность косметического средства. По истечении срока действия косметики производитель не может гарантировать, что продукт сохранит свои полезные свойства и не повредит здоровью. Поскольку использование просроченных средств ухода может вызвать различные проблемы с кожей, аллергии и сыпи. Особенно когда косметика содержит натуральные ингредиенты.

Однако некоторые продукты все же можно использовать дольше – это рассыпчатые средства: пудра и тени. Но здесь условие: их нужно хранить должным образом, в темном и прохладном месте. Жидкие продукты, особенно на водной основе, следует сразу выбрасывать, как только истек срок годности. Поскольку у них очень быстро размножаются бактерии, наносящие вред здоровью кожи.

Как правильно хранить косметические средства

Если правильно сохранять косметику, можно продлить срок ее действия и сохранить полезные свойства надолго. Поэтому следует придерживаться некоторых правил хранения косметических продуктов.

Косметику следует хранить в прохладном темном месте, чтобы на нее не попадали солнечные лучи.

Нужно соблюдать оптимальную температуру хранения – от 5 до 22 градусов. Не следует хранить косметические продукты у радиаторов или батарей, потому что они быстро испортятся.

После использования косметического средства следует убедиться, что крышки тщательно закрыты, чтобы предотвратить попадание пыли, бактерий и воздуха.

Косметические инструменты, которыми наносится косметика, должны быть чистыми. Гигиена необходима для того, чтобы микробы не попадали на кожу.

Как определить испорченную косметику: полезные советы

Если хранить косметические средства неправильно, то они могут испортиться еще до истечения срока годности. Есть несколько признаков, по которым можно определить, что косметика уже испорчена и ее пора выбросить.

Изменилась текстура продукта: он стал густым, жестким или слишком жидким.

Изменился цвет или запах.

Составляющие косметического средства расслоились или образовался осадок.

На поверхности косметического средства появилась плесень или пузырьки.

Если вы заметили хотя бы один из таких признаков на своей косметике, ее не стоит больше использовать, чтобы не причинить себе вреда. Следует следить за сроком годности продукта и соблюдать рекомендации по правильному хранению. Тогда можно избежать неприятных последствий для здоровья кожи.

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