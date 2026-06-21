Опасная привычка на кухне: как у женщины появились черви в руке

Женщина готовит ужин / © www.freepik.com/free-photo

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Врачи в Китае провели необычную медицинскую операцию — из руки женщины, которая в течение года страдала от боли и отека, достали двух живых червей длиной около 10 см.

Об этом пишет SCMP.

Медики предполагают, что паразит мог попасть под кожу из-за нарушений гигиены на кухне и предостерегают о рисках неправильного обращения с продуктами во время приготовления пищи.

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Женщина по фамилии Ван обратилась к медикам из-за сильной боли и значительной припухлости в руке. По ее словам, уплотнение впервые появилось около года назад, но постепенно увеличивалось, пока не достигло размера перепелиного яйца.

В конце концов, из-за интенсивной боли женщина обратилась в Народную больницу Шэньчжэня в провинции Гуандун. После обследования врачи обнаружили в пораженном участке двух паразитов.

Медики уточнили, что извлеченные черви являются спарганумами – видом паразитов, которые могут попадать в организм человека и мигрировать тканями. Их появление часто связано с инфицированием из-за загрязненных продуктов или воды.

Женщина рассказала, что часто готовила дома лягушек, используя ту же разделочную доску, на которой также нарезала другие продукты для употребления без термической обработки.

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Врачи считают, что нож и доска могли быть загрязнены цистами спарганума. Во время приготовления холодных блюд паразиты могли попасть в пищу, а дальше — в организм.

«В отличие от других паразитов, спарганумы не созревают в стадии взрослых особей в человеческом организме; они просто перемещаются между разными тканями», — объяснил анонимный врач дерматологического отделения больницы в Шэньчжэне.

Он добавил, что паразиты могут проникать в подкожную клетчатку, мышцы, глаза, грудную клетку, мозг и внутренние органы, а самым частым симптомом является появление подкожных уплотнений.

"Не позволяйте халатности на кухне стать лазейкой для паразитов", - предупредил врач.

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По словам медиков, использование одной доски для сырых и готовых продуктов является распространенной практикой в Китае, поскольку многие считают, что обычной мойки достаточно для устранения рисков.

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