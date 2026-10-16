Опасная привычка: употребление очень горячего чая или кофе может утроить риск развития рака

Горячий кофе

Реклама

Многие начинают свой день с чашки любимого чая или кофе, однако температура горячего напитка может оказаться намного важнее, чем некоторые обычно представляют. Десять лет назад Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицировало очень горячие напитки с температурой более 65°C как «предположительно канцерогенные для человека». Тогда эксперты опирались на данные по мате — травяному напитку, популярному в Южной Америке, который часто пьют очень горячим (до 70°C). До сих пор влияние горячих напитков более низких температур на жителей Запада оставалось недостаточно изученным.

Об этом пишет издание Science Alert.

Реклама

Чтобы восполнить этот пробел, эпидемиолог из Оксфордского университета Керен Папир вместе с коллегами проанализировала данные двух масштабных британских когорт — Million Women Study и UK Biobank. В целом исследователи обработали информацию о 977 282 участниках, создав самую масштабную на сегодняшний день работу по изучению связи между горячими напитками и раком пищевода.

Реклама

Участники обоих исследований отвечали на вопросы о своих привычках: сколько чашек чая или кофе они выпивают ежедневно и какую температуру предпочитают («очень горячий», «горячий», «теплый» и т.п.).

Результаты показали, что участники, которые любили «очень горячие» напитки, имели в 3,17 раза более высокий относительный риск развития плоскоклеточной карциномы пищевода (SCC) по сравнению с теми, кто пил напитки в «теплом» виде (с учетом частоты употребления). Те же, кто выбирал просто «горячие» напитки, имели на 69% более высокий риск по сравнению с любителями теплых напитков.

Кроме того, анализ продемонстрировал связь с количеством выпитого: люди, потреблявшие шесть и более горячих напитков в день, имели на 71% больший риск SCC по сравнению с теми, кто пил менее шести порций, независимо от температуры. Выбор между чаем или кофе не изменял ситуации, а добавление молока также существенно не влияло на риски, связанные с высокой температурой.

Хотя это наблюдательное исследование окончательно не доказывает прямую причину, авторы считают, что снижение температуры горячих напитков даже на немного могло бы предотвратить значительное количество случаев заболевания. По расчетам ученых, если бы люди, пьющие очень горячие напитки, перешли на просто горячие, это позволило бы ежегодно предотвращать сотни случаев рака пищевода только в Великобритании.

Реклама

Главным ограничением исследования явилось то, что ученые опирались на субъективные оценки участников («очень горячо», «горячо»), а не на точные измерения температуры. Однако исследователи отмечают, что биологическим объяснением является термическая травма слизистой, которая ухудшает ее целостность и запускает канцерозные процессы, что подтверждается и лабораторными экспериментами на животных.

Напомним, кофе часто обвиняют в обезвоживании организма из-за кофеина. Однако эксперты объяснили, действительно ли кофе забирает жидкость и можно ли учитывать его в ежедневной норме воды.

Новости партнеров

Новости партнеров