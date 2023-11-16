Опасно, как 15 сигарет в день: ВОЗ предупредила о новой серьезной угрозе для людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила одиночество глобальной проблемой для здоровья человечества и даже создала для решения этой проблемы специальную международную комиссию во главе с главным санврачом США Вивеком Мурти.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Отмечается, что одиночество и социальная изоляция в любом возрасте оказывают серьезное влияние на наше физическое и психическое здоровье, а также на благосостояние общества.

В ВОЗ обращают внимание, что одиночество уже давно перестало быть проблемой только развитых стран. Например, сейчас во всех регионах мира каждый четвертый пожилой человек находится в социальной изоляции.

Среди подростков, согласно результатам исследований, от 5 до 15% ощущают одиночество. Однако эти цифры, скорее всего, занижены. Молодые люди, чувствующие одиночество в школе, чаще бросают обучение в университете.

Влияние одиночества на здоровье

По словам Вивека Мурти, риск для здоровья от одиночества не меньше, чем от выкуривания 15 сигарет в день. При этом он даже больше, чем от ожирения и недостаточной физической активности.

Одинокие люди имеют более высокий риск ранней смерти. Социальная изоляция и одиночество также связаны с тревогой, депрессией, самоубийством и деменцией и могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Социальная изоляция и одиночество не только вредят людям; они также оказывают негативное влияние на общины и общества. Исследования показывают, что их безопасность, процветание и эффективное управление в значительной степени зависят от качества социальных связей в районах, на рабочих местах и в школах.

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