Опасное похудение: женщина пила только воду 15 дней и получила поражение мозга

Китаянка похудела на 20 кг ценой собственного здоровья / © Pexels

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Пожелавшая остаться анонимной женщина из провинции Хэнань решила испытать на себе радикальную даосскую методику голодания. Имея рост 160 сантиметров и начальный вес 70 килограммов, она достигла желаемого похудения всего за несколько недель, однако столкнулась с катастрофическими последствиями.

Об этом пишет South China Morning Post.

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Последствия экстремальной диеты и диагноз

Невролог Сунь Гуйфан из Первой аффилированной больницы Университета Чжэнчжоу диагностировал у пациентки энцефалопатию Вернике, возникающую вследствие критического дефицита основных витаминов и фолиевой кислоты в организме. По словам врача, такое медицинское состояние обычно сопровождается спутанностью сознания, серьезными проблемами с равновесием во время ходьбы, нарушениями движения глаз и ухудшением памяти. Медик особо обратил внимание на то, что походка женщины стала напоминать движения пингвина, и строго предупредил, что этот тревожный симптом может остаться с ней навсегда.

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Специалист пояснил, что такое катастрофическое физическое состояние пациентки было вызвано исключительно экстремальной диетой, отметив жизненную необходимость регулярного сбалансированного питания. Он в очередной раз напомнил, что любые неконтролируемые диеты и длительные периоды голодания представляют огромную угрозу здоровью и могут очень быстро привести к тяжелой инвалидности.

Даосская практика и печальная статистика

Пациентка призналась врачу, что практиковала «бега» — древнюю даосскую технику голодания, которая основывается на вере в возможность достижения бессмертия путем питания жизненной энергией ци. Считается, что специфическая духовная практика, название которой буквально переводится как «избегание зерна», зародилась еще за несколько сотен лет до нашей эры.

Хотя современная диетология выступает за рацион из минимально обработанных продуктов, низким содержанием сахара и большим количеством белка, многие до сих пор верят в чудодейственную силу этого древнего метода для похудения. На одной из популярных социальных платформ соответствующий хэштег собрал потрясающие 360 миллионов просмотров и спровоцировал более двух миллионов активных обсуждений пользователей сети. Некоторые поклонники этого сомнительного метода открыто делятся опытом потери более десяти килограммов после месяца употребления исключительно воды и базовых витаминных добавок.

Однако в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что такие эксперименты приводят к серьезным проблемам со здоровьем и даже летальным исходам. В частности, в 2020 году парень из провинции Хэйлунцзян умер после пятидесяти двух дней водной голодовки, а в прошлом году другая женщина оказалась в реанимации из-за тяжелого бактериального заражения крови и опасной гипокалиемии. На фоне этих ужасающих случаев китайские пользователи массово призывают власти запретить пропаганду такого нездорового образа жизни в интернете.

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Напомним, людям, принимающим препараты для похудения, советуют отказаться от вейпинга . Врач объяснила, почему никотин может усилить побочные эффекты такого лечения.

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