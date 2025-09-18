Опасность на кухне: врач назвал три вещи, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем

Кухня / © Unsplash

Вещи ежедневного обихода, которые есть практически в каждом доме, могут оказаться опасными для нашего здоровья. Ведущий врач из Гарварда предупреждает о трех потенциально опасных предметах, скрывающихся на вашей кухне.

Об этом пишет The Daily Mail.

Гастроэнтеролог из Гарварда, Саурабх Сети, назвал три предмета домашнего обихода, которые следует выбросить как можно скорее, поскольку они могут вредить здоровью.

Первым в списке он отметил пластиковую разделочную доску, которая есть почти в каждом доме.

«Следы от ножей могут оставлять крошечные частицы пластика в вашей пище», — подчеркнул гастроэнтеролог.

Он отметил, что микропластик сегодня практически везде: в еде, одежде и бытовых вещах. Частицы пластика попадают в организм при контакте или с пищей, накапливаются и вредят здоровью: нарушают гормональный баланс, увеличивают риск заболеваний, вызывают сухость кожи, воспаления и веса.

«Риск растет с годами», — сказал доктор Сети.

Лучшей альтернативой он назвал деревянную или бамбуковую доску.

Следующий опасный кухонный предмет — антипригарные сковородки. Врач советует немедленно выбрасывать поцарапанные или поврежденные сковородки, поскольку их покрытие содержит вечные химикаты PFAS, связанные с онкологическими заболеваниями.

Самыми опасными из них являются PFOA и PFOS — синтетические вещества, которые делают посуду устойчивой к воде и жиру. PFOA классифицируют как канцероген 1 группы (вызывает рак у животных), а PFOS — 2 группы (может вызвать).

Следующий опасный предмет, который используют люди на кухне каждый день — это антипригарные сковородки.

Врач призывает немедленно выбрасывать поцарапанные и отколотые сковородки, поскольку они покрыты «вечными химическими веществами», называемыми перфторуглеродными кислотами (PFAS), связанными с рядом заболеваний, включая рак.

Вместо антипригарных сковородок, Сети советует использовать посуду из нержавеющей стали, чугуна или керамики.

Третий опасный предмет — ароматическая свеча.

По словам врача, многие из них содержат фталаты, которые могут нарушать гормональный фон, и парафин, который при горении может выделять сажу и летучие органические соединения.

Фталаты — это химические вещества, которые чаще всего добавляют в пластик для мягкости. Их можно найти в пищевой пленке, виниловых полах, средствах гигиены (дезодорантах, шампунях, лосьонах) и т.д. Эти вещества могут привести к бесплодию.

В качестве альтернативы ароматическим свечам, Сети советует использовать соевые, кокосовые или неароматизированные восковые.

